İZMİR Yoğurtlu Kopez balığı ile tabuları yıktı

Yoğurtlu
Kopez balığı ile tabuları yıktı
İZMİR'in Foça
ilçesinde, yöreye özgü yapılan yoğurtlu Kopez (Gopez) balığı, lezzetiyle damakları şenlendiriyor. Yıllardır Foça sahilindeki restoranında müşterilerine yoğurtlu Kopez balığı yediren Ali Uğur
, halk arasında yaygın olan 'yoğurtla balık yenmez' tabusunu yerle bir ediyor. Ramazan Bayramı
tatilini Foça'da değerlendiren tatilciler, farklı lezzetleri tatma imkanı da buluyor. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye
'nin mavi sularından çıkan gizli lezzetler arasında yoğurtlu Kopez (Gopez) balığı, pek bilinmese de tatilcilerin gözdesi haline gelmeyi başardı. Yıllarca garsonluk yaptıktan sonra kendi mekanlarını açan İnan Kılıç ile Mahmut Yaman
'ın işlettiği restoran yoğurtlu Kopez balığını yemek için en doğru adreslerden biri. Halk arasında yaygın olan 'balığın yanında yoğurt yenmez' anlayışı balıklı Kopez'le çürütüldü.
'HER BALIĞIN YANINDA YOĞURT TÜKETİLİR'
Foça'da yıllardır müşterilerine yoğurtlu balık yedirdiğini söyleyen restoranın ustalarından Ali Uğur, Foça'da yoğurtlu balık denince akla ilk biz geliriz. Balığın günlük ve taze olmasına özen gösteriyoruz. Güzelce temizledikten sonra kızgın zeytinyağında pişiriyoruz. Sonra tabağa dizip üzerine sarımsaklı yoğurt koyuyoruz. Onun da üzerine tereyağı ve pul biberi sos olarak döküyoruz. Bu şekilde servise hazır halde geliyor. Yoğurtla balık yenir. Yeter ki balığımız taze olsun. Zaten Foçamızda bayat balık bulamazsınız. Yoğurt, aslında her balığın yanında tüketilebilir. Balığın taze olması koşuluyla dedi.
Lezzeti ve görüntüsüyle balık severleri kendisine hayran bırakan yoğurtlu Kopez balığı 40 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: DHA
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