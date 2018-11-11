İzmir Yolcu Treninin Çarptığı Kamyonun Şoförü Yaralandı

İzmir
'in Torbalı
ilçesindeki bir hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonun şoförü 40 yaşındaki Tamer Çaylak, yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Arıkbaşı ile Karpuzlu
Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş- İzmir seferini yapan yolcu treni, bir silaj firmasında şoför Tamer Çaylak yönetimindeki 35 JEH 91 plakalı kamyona, sol arka tarafından çarptı. Kazada şoför Çaylak, yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çaylak'ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Kaza yerindeki inceleme sonrası kamyon hemzemin geçitten çekildi. İfadesi alınıp alkol kontrolü yapılan makinist, serbest bırakıldı. Tren 1 saat sonra yoluna devam etti. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Torbalı,İzmir
11 Kasım 2018 Pazar 16:09