İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün Uluslararası Marka Hedefi

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:21



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:21

TOLGA ALBAY - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, tersine ya da doğrudan beyin göçünü çekebilecek üniversitelerden biri olduklarını belirterek, "Temel hedeflerimden biri İYTE'yi bu toplumun yüz akı olabilecek uluslararası markalardan birisi haline getirmek." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta İYTE Rektörü olarak atanan ve görevine başlayan Prof. Dr. Yusuf Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırma odaklı olarak faaliyet gösteren enstitünün tamamen İngilizce verdiği eğitimle Türkiye'nin bilim insanı ve Ar-Ge personeli ihtiyacını karşılama konusunda önemli katkılar sağladığını ifade etti.YÖK tarafından Ege'nin tek, ülkenin ise ilk 10 araştırma üniversitesi arasına seçilen İYTE'de fen, mimarlık ve mühendislik fakültelerindeki 14 lisans programında 3 bin 851; 19 doktora ve 24 yüksek lisans programında ise bin 533 öğrencinin bulunduğunu, enstitünün kümelenmiş bir akademisyen yapısı ve güçlü bir altyapıya sahip olduğunu aktardı.İzmir Teknoloji Üssü ProjesiEnstitü içindeki teknoparkta Ar-Ge ve teknoloji odaklı yerli ve yabancı girişimlerin faaliyet gösterdiğini anlata Baran, bu altyapının kullanılarak Türkiye'nin teknoloji üssünü ortaya koymak üzere bir proje açıklandığına dikkati çekti.Kampüs alanında bir teknoloji üssünün kurulmasıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türk Patent ve Marka Kurumunun da projenin sahibi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Baran, şunları kaydetti:"Biz de enstitü olarak teknoloji üssünün en kısa zamanda hayata geçmesi, Türkiye'nin kısa ve uzun erimli hedeflerine ulaşmasında bir katalizör görevi görmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Teknoloji üssü ülkemizin ulusal bir projesi, temel hedefi de yüksek teknoloji üreten bir üretim bölgesi oluşturmak. İhracatta yüksek teknolojili ürünlere yönelme hedefi kapsamında atılan bu adım çok önemli."Prof. Dr. Baran, tersine beyin göçünü hızlandırmak için başlatılan "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" kapsamında yoğun bir çalışma dönemi içine gireceklerini belirterek bu alanda bir cazibe merkezi olduklarını dile getirdi.İYTE'deki mevcut öğretim üyelerinin çok önemli bölümünün master ve doktora eğitimini yurt dışında tamamlayarak yurda döndüğünü, çok sayıda yabancı uyruklu öğretim üyesi ve öğrencilerinin de bulunduğunu belirten Prof. Dr. Baran, şöyle konuştu:"İYTE sahip olduğu ekosistem, yerleşim, vizyon ve idealleriyle yurt dışından tersine ya da direkt beyin göçüyle en fazla sayıda bilim insanını çekebilecek merkezlerden bir tanesi. Bu kapsamda başvuru bekleyen değil, kovalayan bir üniversite olma hedefindeyiz. Başvurular içinden en iyiyi seçen bir üniversite değil bilakis üniversitemizi, ülkemizin fırsat ve olanaklarını dünyanın en iyi üniversitelerinin bulunduğu merkezlerde anlatacağız.Türkiye'nin bu konuda ciddi yatırımı ve beklentisi var. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni başlattığı bu proje kapsamında da enstitümüze maksimum düzeyde en nitelikli bilim insanlarını çekmek için çalışacağız. Sahada olacağız, sadece Türk değil yabancı uyruklu bilim insanlarını ülkemize çekeceğiz.""Sıralamalarda iddialı bir şekilde var olacağız"İYTE'nin Türkiye'nin bilim ve teknoloji üssü olması için çok önemli avantajlara sahip olduğunu, gelecek dönemde bunları iyi değerlendirmeye odaklanacaklarını kaydeden Baran, enstitüyü uluslararası bir marka haline getirme hedefiyle çalışacaklarını vurguladı.Rektör Prof. Dr. Baran, şunları kaydetti:"Ulusal bir proje olarak kabul edilen teknoloji üssünün kurulması için seçilen bir enstitüyüz. Bu çok ciddi bir avantaj. Bunu somut çıktılara, fırsatlara dönüştürmek bizim elimizde. Teknoloji üssü, bilim insanları için de bir cazibe merkezi çünkü kapınızın önünde bilim alanınızla ilgili üretim yapan, teknoloji üreten firmalar olacak. Onlarla iş birliği yapabileceksiniz.Üniversiteler de ülkelerin prestijli markaları arasında yer alıyor. Benim buradaki en temel hedeflerimden biri de İYTE'yi bu toplumun yüz akı olabilecek uluslararası markalardan birisi haline getirmek.Uluslararası kuruluşların her yıl belirlediği belli sıralamalar var. Bu sıralamalarda iddialı bir şekilde var olacağız. Çok yakın bir dönemde İYTE'yi dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yukarılarda göreceğinizi şimdiden taahhüt edebilirim."