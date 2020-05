İZMİR Yunan askerlerinin denize bıraktığı 72 göçmeni Türk Sahil Güvenlik botu kurtardı

Kaynak: DHA

Yunan askerlerinin denize bıraktığı 72 göçmeni Türk Sahil Güvenlik botu kurtardıİZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından can sallarıyla denize terk edildiği ileri sürülen 72 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Foça Balıkçı Barınağı'na getirilen kaçak göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.Sahil Güvenliğin 'Alo 186' ihbar hattına bugün saat 10.00 sıralarında Foça Aslanburnu mevkii açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik botu, can sallarındaki 34'ü Afganistan, 18'i Kongo, 6'sı Gine, 2'si Pakistan ve 12'si değişik Afrika ülkelerinden toplam 72 kaçak göçmeni kurtardı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenler Foça Balıkçı Barınağı'na getirilip, yiyecek, içecek ve çeşitli insani yardımlar yapılıp, sağlık kontrolünden geçirildi.Kaçak göçmenler, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Yunan Sahil Güvenliği tarafından toplandıklarını ardından da can sallarına bindirilerek Türk karasularına yakın bölgede denize bırakıldıklarını söyledi. Kaçak göçmenlerin, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.