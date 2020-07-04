İZMİR Yunanistan tarafından denize bırakılan göçmenler kurtarıldı

Yunanistan tarafından denize bırakılan göçmenler kurtarıldıİZMİR'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca can sallarıyla denize bırakılan 2 ayrı grupta toplam 65 göçmen kurtarıldı.

04.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:09
Yunanistan tarafından denize bırakılan göçmenler kurtarıldı
İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca can sallarıyla denize bırakılan 2 ayrı grupta toplam 65 göçmen kurtarıldı.
Yunan unsurların bu sabah Foça açıklarında 2 ayrı göçmeni can sallarıyla denize bıraktığını öğrenen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Aslan Burnu önleri ve Foça'ya yakın karasularında iki ayrı grup tespit edildi. Şişme can sallarındaki sığınmacılar, Sahil Güvenlik gemilerine alınarak Foça Balıkçı Barınağına getirildi. İlk gruptaki 22'si Somalili, 6'sı Suriyeli, 1'i Yemenli 29 kişi polise teslim edildi. Foça İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edilen diğer grupta bulunan 36 sığınmacının kimlik ve ülke tespitleri yapılmaya çalışılıyor. İZMİR Yunanistan tarafından denize bırakılan göçmenler kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, Foça, Güncel, Haber
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