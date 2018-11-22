İzmir Zeybekci İzmir Mahallenin En Güzel Kızı Kim İstemez

İzmir
'de düzenlenen Ege
Ekonomik Forumu'na katılan Ekonomi eski Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci
, AK Parti
'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğunun hatırlatılması üzerine, İzmir mahallenin en güzel kızı kim istemez dedi. Ege Ekonomik Forumu'na katılan Ekonomi eski Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğu hatırlatılıp, bu konudaki düşüncesi sorulan Zeybekci, Henüz daha kesinleşen bir şey yok ama ola ki partimizin ve cumhurbaşkanımızın bu yönde bir teveccühü olur da bize böyle bir görev tevdi edilirse, bu bizim için öncelikli olarak bir onur olur, benim için şeref olur. Hizmetkar belediyeciliği de İzmir'e getirmek için son gayretimize kadar, enerjimizin sonuna kadar çalışacağımızı da bilmenizi isterim. En iyisini, hakkını vererek yapacağımızı bilmenizi isterim. Ama takdir edersiniz ki böyle şeylerin öncelikli olarak partimiz tarafından tebliğ edilmesi lazım. Bize şu anda yapılmış olan böyle bir teklif yok. Biz de sizler gibi görüşüldüğünü, konunun ciddi olarak değerlendirildiğini biliyoruz. İnşallah cumartesi günü hep birlikte göreceğiz. İzmir bu Anadolu coğrafyasının doğuştan en güzel şehridir. Hizmetin en güzelini hak ettiğine inanıyorum. İzmir'in geleceğini yeniden inşa etme adına en iyi hizmetkar kim olacaksa onun olmasını temenni ediyorum dedi.
Basın mensuplarının Siz İzmir'i istiyor musunuz sorusunu da yanıtlayan Zeybekci, İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez. İzmir Anadolu'nun en güzel kızı en güzel şehri. Doğuştan en güzel şehri. Hayırlısı olsun diye konuştu.
22 Kasım 2018 Perşembe 12:16