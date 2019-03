İzmir Zeybekci, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic ile Buluştu

Kaynak: DHA

Zeybekci, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic ile buluştuCumhur İttifakı İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı AK Parti 'li Nihat Zeybekci , kendisini ziyarete eden Sırbistan Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic onuruna yemek verdi. Balkan göçmeni ve Boşnak derneklerine üye olan İzmirlilerin de katıldığı yemekte konuşan Nihat Zeybekci, Hepimizin kahramanı olan, tüm milletin kahramanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü birilerine kullandırtmayın. Atatürk'ün kimseye ihtiyacı yoktur dedi. Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ise Hiçbir ülkeye birisi için gidip de oy istemedim şimdiye kadar. Ama ilk kez bir ülkeye gelip değerli dostum ve kardeşim için destek istiyorum dedi.Sırbistan Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı olan Rasim Ljajic, İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci'yi ziyaret etti. Zeybekci, seçim çalışmaları hakkında bilgi alan ve kendisine destek veren Rasim Ljajic onuruna, Balkan göçmeni ve Boşnak dernekleri üyelerinin de katılımıyla Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda yemek verdi. Yemeğe katılan Balkan dernekleri başkanlarının konuşmalarında desteğini açıkladığı Nihat Zeybekci, iş ve siyaset hayatının kısa bir film eşliğinde anlatıldığı toplantıda daha sonra kürsüye çıktı. Sırbistan Başbakan yardımcısının, kendisinin İzmir'in makus talihini değiştirmeye talip olduğunu duyunca ziyaret ettiğini söyleyen Nihat Zeybekci, Israrla 'Ben de geleceğim orada kardeşlerimiz var' dedi. 4 yıllık bakanlığım süresinde Dışişleri Bakanı kadar olmasa da dünyayı dolaşan birisiydim. Özellikle kültür coğrafyasıyla bizim için yönünü Türkiye 'ye dönmüş olanların ülkesine gittiğimiz zaman kolumuzdan tutarlar, sarsarlardı. 'Güçlü durun' derlerdi. 'Bize bir şey olursa Türkiye var diyoruz. Siz bu çadırın direğisiniz. Size bir şey olursa biz ne yaparız' dediler. Onların aklında hep bir şey vardır. Bize Allah korusun bir şey olursa bir nereye gideriz. Ondan dolayı bin yıldan beri bu topraklarda bize karşı bizim başımızın dik, sırtımızın pek, refah içinde olmamızı pek istemezler. Açıkça söylemeseler de maşalarıyla dolaylı olarak hep gösterirler. Ama bu topraklarda, bu ülkede bu bayrağı gördüğü zaman yüreği titreyenler, vatanının bölünmezliği için gerekirse Çanakkale 'de, gerekirse 15 Temmuz da canını feda edebilirler. İşte bu bilinçle İzmir'e hizmetkar olmaya karar verdik. 20 yıldır İzmir patinaj yapmıyor, geriye doğru kayıyor. İzmir, 1997 yılında Ankara 'nın önünde Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisiydi, İzmir 2000 yılında Ankara'yla eşit hale geldi. 2013 yılında Türkiye'nin üçüncü büyük ekonomisi haline geldi. Ankara'nın karşısında 18 yılda 3'te bir değer kaybettik. İzmir'de genç işsizlik yüzde 26.5. Her 4 gencimizden birisi işsiz. Allah aşkına burası Artvin Van değil. Burası yaratılıştan dünyanın en zengin şehri. İzmir'in varlık içinde yokluk çekmesi İzmirli kardeşlerimizin suçu değildir dedi.İzmir ve Antalya 'yı turizm gelirleri üzerinden karşılaştıran Nihat Zeybekci, 2018 yılında Antalya'ya 19 milyon turist geldi. 19 milyon turist demek 100 milyar TL demek. İzmir'e gelen 1 milyon 40 bin turist. 5.5 milyar gelir. Antalya'da refah artarken İzmir olarak biz seyrettik. Antalya İzmir'in tam yarısı. Antalya'da yatak kapasitesi, İzmir'in 22 katı fazla. Türkiye almış başını gidiyor. Ama İzmir olarak biz yerimizde sayıyoruz, geriye gidiyor dedi.SIRBİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN DESTEKToplantıda son olarak kürsüye çıkan Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ise 30 yıldır siyasetin içindeyim. Ama emin olun samimiyetle şunu söylüyorum; hiçbir ülkeye birisi için gidip de oy istemedim şimdiye kadar. O ülkede yaşayanlar en iyisini onlar bilirler. Ama ilk kez bir ülkeye gelip değerli dostum ve kardeşim için destek istiyorum. Hani derler ya elimi ateşin üzerine koyarım. Bunu Nihat için söyleyebilirim. Çünkü neden Sarf ettiği çaba, emeklerini bildiğim için bunu söylüyorum. Yakın işbirliği içindeydik. Herkes her şeyi vadeder burada da gelen aday her şeyi vadeder. Adaylar neler vadediyor Seçim mantık işidir, bilinç işidir. Lütfen hepinizden şunu rica ediyorum; Seçiminizi yaparken oyunuzu kullanırken mantıklı düşünün. Nihat Zeybekci iyi bir insandır. Hamurunda, özünde iyi bir insan ve öyle iyi bir insan siyasette yerini bulsun. Geçmişte kimlere neler yaptı ne tür hizmetleri var Geçmişe de bir bakın, Nihat iyi bir işadamıydı, iyi bir siyasetçiydi, başarılıydı. Yaptıkları teminatıdır derler ya. Bu somut bir örnek. Ankara'daki saygınlığı Nihat Zeybekci'nin seçimde vadettiklerini gerçekleştirebilecek seviyededir diye konuştu.