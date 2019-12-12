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İzmirli 14 yaşındaki rekortmen okçu

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçu Sıla Özdemir, henüz 14 yaşında Türkiye rekorunun sahibi olurken, kulübün gözbebeği haline geldi.

12.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:58İzmirli 14 yaşındaki rekortmen okçu

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçu Özdemir, henüz 14 yaşında rekorunun sahibi olurken, kulübün gözbebeği haline geldi. Okçuluğa 3 yıl önce başladığını belirten Sıla, "Bu konudaki en büyük desteği beden eğitimi öğretmeni olan anne ve babamdan gördüm. Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme ve basketbol ile uğraştım ancak sonrasında okçuluğa karar verdim. Okçulukta duyduğum heyecanı diğer hiçbir branşta hissetmedim. Çok önemli bir konsantrasyon gerektirmesi, atış esnasında kendinle baş başa kalıp kalbinin sesini duymak. Bunlar müthiş şeyler" yorumu yaptı.Çok çalışarak başarılı olduğunu ifade eden genç okçu, "Okçulukta başarı kolay gelmiyor. Her şey bir saniyelik bir atış için. En ufak bir hatanın geri dönüşü yok. 2016'da katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olamamıştım. 2017 ve 2018'de iki kez Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Bu yıl ise Samsun'daki Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği alırken, 13-14 Yaş Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda 72 ok üzerinden 675 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldum. Hedefim, gerçek anlamda uluslararası başarılar elde ederek olimpiyatlara doğru yol almak" dedi.



Türkiye, İzmir, Sıla, Spor

Kaynak: DHA

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