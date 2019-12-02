İzmirli Akgermanlar ailesi, dört şirketleri için konkordato ilan etti

İzmir'in tanınmış ailelerinden Akgermanlar, dört şirketleri için mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Ailenin başvurusunu değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bülent Akgerman, Levent Akgerman ve Öner Akgerman ile AKG Gazbeton, AKG Yalıtım, Ertuğ Balık ve More Su Ürünleri'ne 3 ay geçici mühlet verilmesini kararlaştırdı.

227 MİLYON DOLARA SATILDI

İzmir'in en eski sanayici aileleri arasında yer alan Akgerman Ailesi sanayiciliğe Bedri Akgerman'ın, Çimentaş Çimento Fabrikası'nı kurmasıyla atıldı. Çimentaş, Akgerman Ailesi tarafından 2001'de İtalyan, Cementir Holding'e 227 milyon dolara satıldı.

DAVA 2020'NİN ŞUBAT AYINDA

2019 başından itibaren ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Akgerman Grubu'nun konkordato ile sonuçlanan süreci başlamış oldu. Konkordato davasının duruşması 2020'nin Şubat ayında olacak.

İşte kararın yayımlandığı ilan: