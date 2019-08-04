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İzmirli Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı turizmcinin sünnet düğününde buluştu

İzmirli Beşiktaşlılar Derneği, ünlü turizmci ve aynı zamanda Beşiktaşlı olan Ertan Kırelli'nin oğlunun sünnet düğününde Çeşme'de toplandı.

04.08.2019 12:02 İzmirli Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı turizmcinin sünnet düğününde buluştu
İzmirli Beşiktaşlılar Derneği, ünlü turizmci ve aynı zamanda Beşiktaşlı olan Ertan Kırelli'nin oğlunun sünnet düğününde Çeşme'de toplandı.

Ünlü turizmci ve aynı zamanda Beşiktaşlı olan Ertan Kırelli'nin oğlu Artun Kırelli'nin sünnet düğünü Çeşme'de gerçekleşti. Beşiktaşlı turizmci Kırelli'yi İzmir Beşiktaşlılar Derneği de yalnız bırakmadı. Başkan İnan Esen ve Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Çankaya olmak üzere İzmir Beşiktaşlılar Derneği üyeleri gecede turizmci Kırelli'nin yanında yer alırken Kırelli ailesinin mutluluğu gözlerden kaçmadı. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Spor

Kaynak: İHA

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