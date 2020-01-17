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İzmirli buz patenciler Sırbistan'da ikinci oldu

İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Pateni Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 13. Skate Helena Avrupa Kupası'nda takım halinde ikinci oldu.

17.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:10İzmirli buz patenciler Sırbistan'da ikinci oldu
İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Pateni Takımı, Sırbistan'ın başkenti 'da düzenlenen 13. Skate Helena Kupası'nda takım halinde ikinci oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 67 ülke ve 99 kulüpten 295 sporcunun katıldığı şampiyonada Türk sporcular 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Doğa Güner, Deniz Tarım, Derya Taygan ve Batu Tasasız altın, Masal Oran gümüş ve Gökçe Doğa Sezgi bronz madalyaya uzandı.
Batı Güdül'ün de dördüncü olduğu organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyespor, 121 puanla 99 kulüp içinde ikinci olmayı başardı.
Avrupa'da bir sezonda 5 ayrı ülkede yapılan yarışmanın sonunda en fazla ilk sırada yer alan takım, "Victoria" denilen şampiyonlar şampiyonu unvanına sahip oluyor.

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Kaynak: AA

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