İzmirli çiftçiler muaf kararından memnun

Kaynak: DHA

İzmirli çiftçiler muaf kararından memnunİZMİR'de çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf tutulması kararını memnuniyetle karşıladı. Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, "Menderes'te yılın 12 ayı her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Çiftçilerimizin hepsi şu an arazide. Bu karar üretimi kolaylaştıracak" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulacağını açıkladı. Geçen hafta yasak nedeniyle arazilerine gidemeyen İzmirli çiftçiler, bu kararı sevinçle karşıladı. Üretimin devamlılığı için önemli bir karar olduğunu belirten çiftçiler, hafta sonu da arazilerindeki ekim, dikim ve hasadı aralıksız süreceğini belirtti.Kararı değerlendiren Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, "Olması gereken bir karardı. Gayet memnunuz. Üretim sürüyor, dikim sezonu başladı. Menderes'te yılın 12 ayı her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Çiftçilerimizin hepsi şu an arazide. Bu karar üretimi kolaylaştıracak. Ürünler hasattan sonra hallere gönderilecek. Çiftçilerimizin çalışması açısından çok güzel oldu" dedi.Kentteki 100 dönüm arazisinde kereviz, pırasa ve karnabahar üreten evli ve 3 çocuk babası Hasan Yıldırım (45), "Bu karar çok iyi oldu. Mallarımızı rahat rahat dışarı çıkarıp satabilme imkanımız oluştu. Geçen hafta yasak nedeniyle tarlaya gitme imkanımız olmamıştı. Biz tarlada çalışmak zorundayız, işlerimizi aksatamayız. Üretime devam etmemiz lazım. Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.30 dönüm arazide marul üreten Ayşe Uysal ise (36), "Karardan memnunuz. Ürünümüzü kesip hale yollayabiliyoruz. Geçen hafta ürünlerini hasat edenler hale götüremedi. Üretimin devam etmesi, çiftçinin ürününü elden çıkarabilmesi adına güzel bir karar" dedi.