Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İzmirli çiftçiler 'muaf' kararından memnun

İZMİR'li çiftçiler, bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf olacakları bu kararı, memnuniyetle karşıladı.

16.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:36
İzmirli çiftçiler 'muaf' kararından memnun

İZMİR'li çiftçiler, bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf olacakları bu kararı, memnuniyetle karşıladı. Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, "Menderes'te yılın 12 ayı her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Çiftçilerimizin hepsi şu an arazide. Bu karar üretimi kolaylaştıracak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulacağını açıkladı. Geçen hafta yasak nedeniyle arazilerine gidemeyen İzmirli çiftçiler, bu kararı sevinçle karşıladı. Üretimin devamlılığı için önemli bir karar olduğunu belirten çiftçiler, hafta sonu da arazilerindeki ekim, dikim ve hasadı aralıksız süreceğini belirtti.

Kararı değerlendiren Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, "Olması gereken bir karardı. Gayet memnunuz. Üretim sürüyor, dikim sezonu başladı. Menderes'te yılın 12 ayı her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Çiftçilerimizin hepsi şu an arazide. Bu karar üretimi kolaylaştıracak. Ürünler hasattan sonra hallere gönderilecek. Çiftçilerimizin çalışması açısından çok güzel oldu" dedi.

Kentteki 100 dönüm arazisinde kereviz, pırasa ve karnabahar üreten evli ve 3 çocuk babası Hasan Yıldırım (45), "Bu karar çok iyi oldu. Mallarımızı rahat rahat dışarı çıkarıp satabilme imkanımız oluştu. Geçen hafta yasak nedeniyle tarlaya gitme imkanımız olmamıştı. Biz tarlada çalışmak zorundayız, işlerimizi aksatamayız. Üretime devam etmemiz lazım. Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

30 dönüm arazide marul üreten Ayşe Uysal ise (36), "Karardan memnunuz. Ürünümüzü kesip hale yollayabiliyoruz. Geçen hafta ürünlerini hasat edenler hale götüremedi. Üretimin devam etmesi, çiftçinin ürününü elden çıkarabilmesi adına güzel bir karar" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Menderes, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Güncel ››İzmirli çiftçiler 'muaf' kararından memnun - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:22: Giresun'da koronavirüs tedbirleri - Haber 15:22: ASFAT ve MKE'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağış - Haber 15:22: Adana'daki trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybetti - Haber 15:21: MTB Başkanı Özcan'dan Özal ve Fendoğlu mesajı - Haber 15:21: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 15:14: Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi