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İzmirli çocuklar 'Gamonya: hayaller ülkesi'yle tanıştı

'Gamonya: Hayaller Ülkesi'nin vizyon öncesi İzmir özel gösterimi, oyuncular, senaryo ekibi ve yönetmen Tuğçe Soysop'un katılımıyla dün Agora Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

06.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:32 İzmirli çocuklar 'Gamonya: hayaller ülkesi'yle tanıştı

10 Ocak Cuma tarihinde gösterime girecek 'Gamonya: Hayaller Ülkesi' filminin özel gösterim organizasyonu, İzmirli çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' hayranları, Aydın, Manisa gibi çevre il ve ilçelerden bu özel gösterim için bir araya gelerek film ekibiyle fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Yoğun ilgiden dolayı bilet bulamayan seyirciler için ek salon açılırken, film ekibi tüm salonları gezerek hayranlarına bir kez daha mutlu etti.

Özel gösterim öncesinde sahneye çıkan oyuncular Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Alperen Esmer, Zeynep Ilgın Çelik, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık ve yönetmen Tuğçe Soysop'unfilmin müzikleri eşliğinde yaptığı 'uyku dansı' seyirciden büyük alkış alırken, tüm salonun ekiple birlikte dans etmesi renkli anlara vesile oldu.


Yönetmen, Güncel

Kaynak: Bültenler

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