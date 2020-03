İzmirli çocukları suçtan korumak için kurulan orkestra performansıyla göz doldurdu

İzmirli çocukları suçtan korumak için kurulan orkestra performansıyla göz doldurduİZMİR'de 5 yıl önce kurulan Barış Çocuk Orkestrası, kentin dar gelirli ailelerinin yaşadığı bölgelerindeki çocukların, sanat eğitiminden yararlanmasını sağlıyor. Çocukların müzik aracılığı ile kötü alışkanlıklardan korumasını amaçlayan projede, 7- 17 yaş arasındaki 130 öğrenciye eğitim veriliyor. Keman, viyolonsel, trompet gibi müzik aletleri ile Pyotr İlyiç Çaykovski, Mozart gibi dünyaca ünlü isimlerin bestelerini çalmayı öğrenen çocukların performansı göz dolduruyor.İzmir'de 5 yıl önce kurulan Barış Çocuk Orkestrası, Konak ilçesi Eşrefpaşa, Kadifekale ve İkiçeşmelik gibi dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerdeki çocuklara müzik eğitimi veriyor. Bu bölgelerde yaşayan 7-17 yaş arasındaki tüm çocuklar, projede görev alan konservatuvar mezunu 6 öğretmenden keman, viyolonsel, trompet gibi müzik aletleri ile eğitim alıyor. Kentin bu sokaklarında yükselen batı müziği ezgileri, duyanları hayran bırakıyor. Çocuklar, Pyotr İlyiç Çaykovski, Mozart gibi dünyaca ünlü isimlerin bestelerine yeniden hayat veriyor. Barış Çocuk Orkestrası projesinin sahibi Selmin Günöz, burada amaçlarının yetenekli çocukları bulmak olmadığını, müzik aracılığı ile çocukları kötü alışkanlıklardan korumaya çalışarak, onların topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bu nedenle müziğin araç olduğunu kaydeden Selmin Günöz, çocuklar arasında kesinlikle seçme yapmadıklarını, müzik eğitimi almak isteyen her çocuğu orkestraya kabul ettiklerini anlattı. Günöz, "Her çocuğun sanat eğitiminden yararlanma hakkı vardır. Bu zaten Çocuk Hakları Beyannamesi'nde de geçen bir madde. Biz sadece o haklarını çocuklara teslim ediyoruz. Burada nitelikli eğitim veriyoruz. Herhangi bir şekilde çocuklar kulaktan duyarak çalmıyor. Müzik eğitimi alıyorlar. Notaları, ritimleri, dünya müziğini öğreniyorlar. Çocuklar, Türk ezgilerinin yanı sıra uluslararası boyuttaki klasik Batı müziğini de öğreniyor" dedi.'BUNDAN SONRAKİ HEDEFİM GENÇLİK ORKESTRASI KURMAK'Şu ana kadar 130 çocuğa ulaştıklarını açıklayan Günöz, Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'ni kurarak, eğitim alan çocukların müzik enstrümanlarını, buraya yapılan bağışlarla sağladıklarını söyledi. Aynı zamanda derneğin kurucu başkanı da olan Günöz, "Birçok konser yaptık. Konserlerdeki amaç projenin yürümesiydi. Tek başıma bu projeyi başlattığım zaman ilk düşündüğüm şey bütçe oluşturmaktı. Çok ünlü sanatçılarımızdan rica ettim. Gülsin Onay ilk konserimizi gönüllü olarak yaptı. Sanata, çocuk eğitimine önem veren dostlar çok destek verdiler. Enstrümanlarımızı bu şekilde aldık. 130 enstrümanı satın almak hiç kolay değil. Ciddi bir bütçe gerektiriyor. Biz kimseye, 'Senden olmaz' demiyoruz. Her gelen çocuk eğitim alıyor. Çok iyi olan oluyor, daha orta dereceli olanlar var. Daha ağırdan ilerleyen oluyor. Ama hiçbirine, 'Sen yapamıyorsun, hadi artık güle güle' demiyoruz. Geriye dönüp baktığımda, buraya nasıl geldik dediğim zamanlar oluyor. Geldikleri seviyeyi gördüğüm zaman çok da mutlu oluyorum. Bundan sonraki hedefim, gençlik orkestrası oluşturmak. Çocuklar 18 yaşına geldiği zaman onları göndermek istemiyoruz. Keşke bütün çocuklara ulaşsak" diye konuştu.MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLAR MUTLUBarış Çocuk Orkestrası'nda yer alan ve keman çalan 6'ıncı sınıf öğrencisi İlayda Fındıkçı (11), "Hayatım çok değişti. İlk başta biraz zor geldi çalması, ama orkestra ile tanıştıktan sonra özgüvenim arttı" dedi.6'ıncı sınıf öğrencisi Umut Aldulkadir Müjde (11) ise, "İlk keman çalmaya başladığımda ikinci sınıfa gidiyordum. 5 senedir çalışıyorum. Şimdi okulda müzik ile ilgili tüm etkinliklere katılabiliyorum. Keman çalmayı çok seviyorum" diye konuştu.26 Ağustos Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Helin Elinç (12) de, "Trompet çalıyorum. Hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. Orkestraya girdikten sonra daha disiplinli oldum. Bırakmak istemiyorum" şeklinde konuştu.Kader Mutlucan (12) da, şunları söyledi:"Ben önceden de keman çalmayı çok istiyordum. Doğum günümde Barış Orkestrası'nı gördüm ve hemen bu oluşum içerisine girmeye karar verdim. Böyle bir orkestra içerisinde yer aldığım için mutluyum."'TÜM ÇOCUKLARIM MÜZİK EĞİTİMİ ALIYOR'Fatma Özkul (42) ise, iki çocuğunu da müzik eğitimi alması için derneğe gönderdiğini belirterek, "Önce büyük oğlumu gönderdim. Orkestraya girdikten sonra oğlumun hayatı daha düzene girdi. Sonra diğer oğlum da istedi, onu da yazdık. Şimdi çok iyiler. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Yardım ediyorlar. Bizim için çok iyi oldu" dedi.Hüda Müjde (38) de, "3 çocuğum var. Sırayla gönderdim. Çocuklarımı çok güzel etkiledi. Çok memnunum. 3'ü bir arada oturup çalışıyorlar. Önceden evde kavga ederlerdi. Şimdi birlikte oturup keman çalıyorlar" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORUmut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)-