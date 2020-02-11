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İzmirli Elanur "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu.

11.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:38İzmirli Elanur
'de yaşayan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu.

Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Akıncı, matematik yarışmalarında gösterdiği başarılarla adından söz ettiriyor.
Birçok yarışmada derece elde eden Akıncı, son olarak merkezli, internet ortamında düzenlenen ve farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi olmayı başardı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, makamında kabul ettiği Elanur Akıncı'yı tebrik etti, ona çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Akıncı, "Bu başarıdan ötürü çok sevinçliyim. Desteklerinden ötürü öğretmenim Gülsüm Ceylan'a ve aileme teşekkür ediyorum. İleride bilim insanı olmayı hedefliyorum. İngilizce'nin yanı sıra Fransızca da çalışıyorum. Günlüğümü de kendi tasarladığım simgelerle oluşturdum." diye konuştu.
Akıncı'nın öğretmeni Gülsüm Ceylan ise öğrencisindeki matematik zekasını görünce ailesiyle de irtibata geçerek onunla birebir çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.
Anne Kezban Akıncı da kızının disiplinli ve matematiğe karşı duyarlı bir çocuk olduğunu dile getirdi.

"Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"

Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, dünya çapında internet ortamında düzenleniyor.

Yılda 6 kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçebiliyor.

Kemalpaşa, Kanada, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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