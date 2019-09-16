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İzmirli ev hanımları köy çocukları için yollara düştü

Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız Grubu üyesi İzmirli hayırsever kadınlar, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki köy okullarında okuyan çocuklara saç kesimi ve saç bakımı yaptı.

16.09.2019 18:52İzmirli ev hanımları köy çocukları için yollara düştü
Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız Grubu üyesi İzmirli hayırsever kadınlar, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki köy okullarında okuyan çocuklara saç kesimi ve saç bakımı yaptı.

Yaklaşık 10 yıl önce bir araya gelerek Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız adını verdikleri grubu kuran İzmirli ev hanımları, Türkiye'nin dört bir yanına gönül köprüleri kurmaya ve yardım faaliyetlerine devam ediyor. Grup üyesi Mine Kapı, Kurtalan ilçesine bağlı köy okullarında okuyan 500'e yakın kız ve erkek çocukların saç kesimi ve saç bakımı yapacaklarını söyledi. Siirt ve ilçelerinde düzenledikleri çalışmalara yenisini eklediklerini belirten Kapı, "Bizler 10 yıl önce ev hanımı olan arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu grubumuzu kurduk. Çünkü, evde oturmak yerine bu tür hayır işleri yapmak ve karşılık beklemeden gönül köprüleri kurmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu yüzden bizlerde yaklaşık 10 yıldır sadece kendi bütçelerimizle, güçlerimizi de birleştirerek bu tür hayır işlerine imza atıyoruz. Türkiye'nin birçok il, ilçe ve köylerinde kıyafet yardımları, yılda iki kez toplu sünnet şöleni yapıyoruz, okullara kırtasiye yardımı, giysi yardımı çocuklar üşümesin diye bot, mont, ayakkabı yardımı gibi bir çok yardım gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız devam edecektir. Ben bu vesile ile bir kez daha katkı sunan grup üyelerimize destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tüm bu çalışmalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİİRT

Kurtalan, Türkiye, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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