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İzmirli fırıncıdan örnek davranış...İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor

İzmirli fırıncıdan örnek davranış...İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir fırın, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor.

11.04.2020 03:17 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:20
İzmirli fırıncıdan örnek davranış...İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor
İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir fırın, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor. Fırın sahibi, "İhtiyacı olan herkes çekinmeden ekmeğini alabilir" dedi.
Buca Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde bulunan bir fırının işletmecisi Hasan Çınar , örnek bir dayanışma kampanyası yaptı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek veren Çınar, bu çalışmayı işyerine astığı pankartla duyurdu. "Korona virüs (Covid-19) sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız her gün ekmeğini bizden temin edebilirler" yazılı pankartı gören ihtiyaç sahipleri, buraya gelerek ihtiyaçlarını karşılıyor. Düzenlediği çalışma ile büyük takdir toplayan Hasan Çınar, "İhtiyacı olan herkes çekinmeden ekmeğini alabilir" diye konuştu.
"Allah ömür verdiği müddetçe devam ettireceğim"
Bu tarz çalışmaları meslek hayatının en başından beri yaptığını söyleyen fırın sahibi Hasan Çınar, ömrü yettiğince de elinden geleni yapacağını söyledi. Çınar, "Bu zaman zarfı içerisinde öğrencilerimiz, işten ayrılmış kardeşlerimiz ve ihtiyacı olan herkes buraya gelerek en taze, en sıcak ekmeklerini alıp evine götürebilir. Sağ olsun vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı, sadece ihtiyacı olan gelip alıyor. Bazı vatandaşlarımız da bu dayanışmaya katkı için bir ekmek alıp iki ekmek parası ödüyor. Bu yalnızca şu an için değil, sürekli devam edecek. Zaten 10 senedir yaptığım bir askıda ekmek kampanyası var. Allah ömür verdiği müddetçe böyle devam ettireceğim" diye konuştu.
İhtiyacı olana en taze, en sıcak ekmek
Bazı askıda ekmek kampanyalarında çekindiği için ekmek almayan vatandaşlar olduğunu söyleyen Çınar, ekmeklerin bayatladığını söyledi. Buna çözüm olarak çalışanlarına ekmek isteyene en taze, en sıcak ekmeği vermeleri gerektiğini söyleyen Hasan Çınar, "Bizim burada askıda ekmek kasamız var. Bu kasaya vatandaşlarımız katkı sunuyor. Elde edilen para da tamamen ihtiyacı olan vatandaşlar için harcanıyor. Bu da askıda ekmek kampanyasının dışında olan bir çalışmamız. Askıda olan ekmeği alan olmadığı zaman o ekmek bayatlıyor. Biz istiyoruz ki ihtiyacı olanlar taze ekmek alsın. Ben çalışanlarıma her zaman söylüyorum; 'en tazesini, en güzelini verin.' Bu bizler için mutluluk kaynağıdır. Biz onlara bayat ekmek verirsek onları küçük düşürmüş oluruz" sözlerine yer verdi.
"Bir insanın duasını almak kadar güzel bir şey yok"
"Bir insanın duasını almak kadar güzel bir şey yok" diyerek meslektaşlarına da bu tarz uygulamalar konusunda tavsiye veren Çınar, "Bu zamanda bu tür çalışmaları yapmamız gerekiyor. İhtiyacı olan insanlara elimizden geldiğince el uzatabiliyorsak ne mutlu bize. Günün değişik saatlerinde bir çok insan geliyor. Gelip ekmeğini alıyor, hayır duasını ediyor. Bir insanın duasını almak kadar güzel bir şey yok. İnşallah bu salgını da devlet-millet el ele vererek atlatırız. Her şeyi devletten beklememek lazım. Herkes elini taşın altına koymalı. Bizim fırıncı meslektaşlarımız da zaten bu konuda duyarlı. İnşallah diğer meslektaşlarımız da bu konuda adım atacaklardır. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderildiği bu kampanyada masrafların yüzde 90'ını ben karşılıyorum. Geri kalanı da askıda ekmek kasasından karşılıyoruz. İnsanlarımız da çok duyarlı, onlar da katkı sunuyor ama bu süreç içerisinde bu masrafları ben karşılamak istiyorum. Rabbim bunun ödülünü bize fazlasıyla verir. O inançla yaşıyoruz biz zaten. Daha önce de böyle çalışmalar yaptık, bundan sonra da yapacağız" dedi.
Öğrenciler için de sürekli çalışması var
Karnı acıkan öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu da dile getiren Çınar, şöyle konuştu: "Bizim Buca bölgesi özellikle öğrencilerin yoğun yaşadığı bir bölge. Bizim çocuklarımız da öğrenci oldu, gurbette kaldılar. Şartlarını iyi biliyoruz. Öğrencilere yönelik astığımız afişimiz çok önceden beri asılı duruyor. Karnı acıkan öğrenci buraya gelerek ne istiyorsa yiyerek karnını doyurabilir. Onlar okulunu bitirdiğinde illa ki iş hayatına atılacak. Onlar da bu işi örnek alıp yarın aynı şekilde başka bir öğrenciye faydaları dokunur. İnsanlarımız çok mutlu oluyor. Bazen ihtiyacı olan ama çekinenler de oluyor. Onlara da 'çekinmeyin' diyoruz. 'İstediğiniz, ihtiyacınız olan ne varsa, ekmeğinizi alın götürün' diyoruz. Çok mutlu oluyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu da bize yetiyor. İzmirli fırıncıdan örnek davranış...İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Çınar, İzmir, Buca, Genel
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