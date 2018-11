İzmirli Gazilerden Başkan Alıcık'a Teşekkür Plaketi

22 Kasım 2018 Perşembe 11:11



22 Kasım 2018 Perşembe 11:11

Afrodisias Antik Kenti'ne gezi düzenleyen Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık 'a gazilere verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti. Karacasu 'da bulunan Afrodisias Antik Kenti'ne gezi düzenleyen Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi üyeleri Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür ziyaretinde bulunarak plaket takdim etti.Başkan Alıcık'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Dernek 2. Başkanı Orhan Aydın , "Haluk Bey her zaman gazilere sahip çıkmış ve destek olmuştur. Bizlere gösterdiği sevgi ve saygının bir teşekkürü olarak kendisini ziyaret etmek istedik. Ülkemize kazandırdığı güzel hizmetlerin devamını diliyoruz" diye konuştu.Ülkeleri için canlarını seve seve feda eden gazilere sonsuz bir saygı duyduğunu dile getiren Alıcık, "İzmir'den gelen 80 kişilik kafilemiz bizi çok mutlu etti. Kendilerine bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin yaşayan tanıkları olan gazilerimize her zaman kapımız açık" dedi.Gazilerle hatıra fotoğrafı çekilirken kalpağını Başkan Alıcık'a vererek 'sen gönüllerin gazisisin' diyen Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş , "Başkanımızın desteğini her zaman hissettik. Bizleri hiç kırmadı, isteklerimizi geri çevirmedi. Kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN