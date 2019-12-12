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İzmirli genç okçunun hedefi, uluslararası başarı

Mersin'de mayıs ayında düzenlenen "Okullararası Türkiye Şampiyonası"nda Türkiye rekoru kıran İzmir Büyükşehir Belediyesporlu 14 yaşındaki okçu Sıla Özdemir, uluslararası yarışmalarda da başarılı olmayı hedeflediğini söyledi.

12.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:02İzmirli genç okçunun hedefi, uluslararası başarı
'de mayıs ayında düzenlenen "Okullararası Şampiyonası"nda Türkiye rekoru kıran Büyükşehir Belediyesporlu 14 yaşındaki okçu Özdemir, uluslararası yarışmalarda da başarılı olmayı hedeflediğini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından şubat ayında Samsun'da düzenlenen Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın bireysel klasik yay kızlar kategorisinde birincilik elde eden Sıla Özdemir, Mersin'de düzenlenen "Okullararası Türkiye Şampiyonası" 13-14 yaş grubunda 72 ok üzerinden 675 puan alarak bu alanda Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, okçuluğa 3 yıl önce başladığını ve bu konuda en büyük desteği beden eğitimi öğretmeni olan anne ve babasından gördüğünü söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren yüzme ve basketbol ile uğraştığını ancak sonrasında okçuluğa karar verdiğini anlatan Sıla Özdemir, "Okçulukta duyduğum heyecanı diğer hiçbir branşta hissetmedim. Çok önemli bir konsantrasyon gerektirmesi, atış esnasında kendinle baş başa kalman, kalbinin sesini duyman… Bunlar müthiş şeyler." dedi.

Sıla Özdemir, kulübünün okçuluğun lokomotifi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çevremdeki herkes eski Türkiye rekortmeni veya milli okçu. Böyle olunca hedefe odaklanmak çok daha kolay oluyor. Böyle bir kulüpte olduğum için çok mutluyum ve kendimi ayrıcalıklı olarak görüyorum. Biz, birbirimizin yanlışlarını görebilen ve bunu düzeltmek için en büyük çabayı sarfeden çok iyi bir takımız. Başarımızın ardındaki en önemli etken de bu duygu oluyor. Okçulukta başarı kolay gelmiyor. Ciddi anlamda çok çalışmak gerekiyor. Çalışma şartları olarak belki de en ağır sporlardan birini yapıyoruz ve her şey bir saniyelik bir atış için. Orada yapacağın hatanın geri dönüşü yok. Bunu bildiğimiz için de konsantrasyonumuzu etkileyecek her şeyden uzak duruyoruz. Rekorlar, madalyalar ve kupalar, her gün saatlerce antrenman yapmanın, günler süren kampların ve aylar süren çabaların sonucunda geliyor."

2016 yılında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olamadığını aktaran Özdemir, "2017 ve 2018'de iki kez Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Bu yıl ise Samsun'daki Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda bireysel klasik yay kızlar kategorisinde birincilik alırken, Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda da 72 ok üzerinden 675 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldum. Hedefim, gerçek anlamda uluslararası başarılar elde ederek olimpiyatlara doğru yol almak." dedi.

Türkiye, Mersin, İzmir, Sıla, Spor

Kaynak: AA

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