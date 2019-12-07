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İzmirli gençlerden Kars'a kardeşlik köprüsü!

İzmirli gençler geldikleri Sarıkamış'ta öğrencilere kışlık giyecek desteğinde bulundu.

07.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:41İzmirli gençlerden Kars'a kardeşlik köprüsü!
İzmirli gençler geldikleri 'ta öğrencilere kışlık giyecek desteğinde bulundu.

İzmir Genç İHH ve Kadın Kolları olarak Sarıkamış Eşmeçayır İlkokul ve Ortaokulu'daki 240 minik öğrenciler için İzmir'de "Minik Yürekler Üşümesin" adı altında kışlık bot ve mont çalışması yaptı.

Yaptıkları çalışma hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Genç İHH yetkilisi, "Türkiye'nin en batısındaki şehirden yani İzmir'den Kars'a öğrenci kardeşlerimiz için geldik. Amacımız bu kış soğuğunda minik yürekleri sevindirmektir. İzmir'deki genç arkadaşlarımıza ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz, ayrıca Kars'ta bizlere yardımcı olan Eğitim Birsen Başkanı Mahmut Kağan İlgar'a teşekkür ediyorum" dedi.

Lise ve üniversitedeki gönüllülerle yaptığı çalışmayla öğrencilerin ihtiyacı olan bot ve montu temin ederek, İzmir'den Kars Sarıkamış'a geldiler. Eşmeayır Köyü'nde öğrencilere bot ve montlarını teslim eden gençler, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. - KARS

Sarıkamış, İzmir, Kars, İHH, Yaşam

Kaynak: İHA

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