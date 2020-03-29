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İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyorİZMİRLİ girişimci Hakan Öz (42), Türkiye genelinde hizmet veren 450 personeliyle birlikte, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gıda...

29.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:45
İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
İZMİRLİ girişimci Hakan Öz (42), Türkiye genelinde hizmet veren 450 personeliyle birlikte, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gıda gibi temel ihtiyaçlarının satın alınıp eve getirilmesine yardımcı olmaya başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını, yakınları karşılanmaya başladı. Bu yaş grubunda yakınları olmayan kişilerin yardımlarına ise, başta polis ve jandarma gibi güvenlik güçleri olmak üzerine çeşitli kamu kurum ve kuruluşu çalışanları koştu. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşları da bu yönde çalışma başlattı.
Deniz astsubaylığından emekli İzmirli girişimci evli ve 2 çocuk babası Hakan Öz de ekibiyle bu çalışmalara destek verdi. Türkiye genelindeki 450 personeliyle ikinci el otomobiller için ekspertiz hizmeti veren ayrıca araç muayene, çiçek gönderme, düğün, cenaze ve emlak hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren Öz ve ekibi, '0506 124 09 36' numaralı telefondan kendilerine ulaşan 65 yaş ve üstündekilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, ihtiyaç duydukları ürünleri satın alıp, evlere götürüyor. Yaptıkları yardım çalışmasını sosyal medya hesaplarından duyurduklarını belirten Hakan Öz, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı mevcut. Sosyal bir proje olarak bu çalışmamızı başlattık. Sosyal medya hesaplarından da duyurduk. Eğer arzu ederlerse, 'Alo' demeleri yeterli. Evlerine gidiyoruz. İhtiyaç listelerini alıyoruz. Ardından yiyecek, ilaç ne lazımsa satın alıp, teslim ediyoruz. Geri dönüşler olumlu oldu. Her şeyi devletimizden beklememek gerek. Biz de firma olarak bu konuya el attık. Türkiye genelinde çalışan personelimizce istenilen talepleri yerine getiriyoruz" dedi.
Son günlerde bazı kişilerin yaşlılara yönelik küçük düşürücü görüntülerini hatırlatan Öz, "Yok yaşlısın sen niye çıktın' gibi görüntüler çekiliyor. Bunları doğru karşılamıyoruz. Sonuçta bunlar kendi vatandaşlarımız. İhtiyaçlarını karşılamak bizim yükümlülüğümüzde. Geni dönüşler olumlu. Acil ihtiyaçlarını bulmaya çalışıyoruz, getirip teslim ediyoruz. Herkes birbirine destek olursa bu illeti atlatacağız" diye konuştu.
Hakan Öz'ün ekibinden yardım isteyen evli ve 2 çocuk babası Ertuğrul Yıldızeli (68), "Dışarı çıkamıyorum rahatsızım ve yasak da var. Arkadaşları aradım ihtiyaçlarım için. Sağ olsunlar onlar da ihtiyaçlarımı satın alıp getirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu virüsten kurtulup rahatlarız" dedi.
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İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Polis, Güncel

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İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

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