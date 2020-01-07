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İzmirli hayırsever iş adamı Salih İşgören anıldı

İzmir'de hayırsever iş adamı Salih İşgören, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.

07.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:08 İzmirli hayırsever iş adamı Salih İşgören anıldı
'de hayırsever iş adamı Salih İşgören, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.
Salih İşgören'in Aşağı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programa, İşgören'in yaptırdığı okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenler de katıldı.
Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, İşgören'in Türkiye'ye örnek bir hayırsever olduğunu söyledi.
Dinç, İşgören'in bıraktığı eserleri yarınlara taşıyacaklarını vurguladı.
Konuşmaların ardından katılımcılar İşgören için dua etti.
Anma programına vakıftan burs alan down sendromlu milli yüzücü İrem Öztekin madalyasıyla geldi.

Salih İşgören, Narlıdere, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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