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İzmirli inşaat firmasına "En İyi Rezidans" ödülü

İzmir'de faaliyet gösteren bir inşaat firmasının ürettiği proje, İstanbul'da düzenlenen törende "En İyi Rezidans" ödülüne layık görüldü.

13.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:25İzmirli inşaat firmasına
'de faaliyet gösteren bir inşaat firmasının ürettiği proje, 'da düzenlenen törende "En İyi Rezidans" ödülüne layık görüldü.

İzmirli inşaat firması, Modda projesiyle yapımı tamamlanmış "En İyi Rezidans" kategorisinde ödül aldı. Grup aynı zamanda Modda Port projesi ile de yapımı devam eden 'En İyi Rezidans' kategorisinden Premium proje seçildi. İstanbul'da düzenlenen Sign Of The City Awards törende ise şirket yetkilisi ödülünü aldı.

Ontan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem, yaptığı açıklamada, "Geçmişten günümüze almış olduğumuz ödüller bizleri mutlu etmenin dışında sorumluluklarımızı da her geçen gün arttırmaya devam ettirdi. Amacımız; kente değer katmak ve güzelleştirmek toplum ve çevre için yararlı, geliştirici ve sürdürebilir projeler sunmayı amaçlayan MODDA markası, insanların ihtiyaç duydukları konforlu ve huzurlu mekanları yüksek standartla inşa etmeyi ilke edinen bir marka olmaya devam edecektir" dedi. - İZMİR

Bayraklı, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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