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İzmirli iş kadınından Fahrettin Koca için 'üstün hizmet madalyası' talebi

İzmirli iş kadınından Fahrettin Koca için 'üstün hizmet madalyası' talebiİZMİR'de yaşayan iş kadını Sibel Çetin (42), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki çalışmaları dolayısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'üstün hizmet madalyası' verilmesi için İzmir Valiliği'ne dilekçeyle başvurdu.

28.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:09

İZMİR'de yaşayan iş kadını Sibel Çetin (42), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki çalışmaları dolayısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'üstün hizmet madalyası' verilmesi için İzmir Valiliği'ne dilekçeyle başvurdu.

İzmir'de giyim mağazası işletmecisi Sibel Çetin, koronavirüsle mücadelede gösterdiği büyük çaba dolayısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'üstün hizmet madalyası' verilmesi için İzmir Valiliği'ne dilekçe yazdı. Çetin, Bakan Koca'nın, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden beri takdir edilecek çalışma içinde olduğunu belirterek, bu nedenle böyle bir talepte bulunduğunu belirtti.

Valiliğe yazdığı dilekçe ile Bakan Koca'ya 'üstün hizmet madalyası' verilmesini talep ettiğini anlatan Sibel Çetin, "Koronavirüs nedeniyle en büyük gündem noktamız sağlık. Bu noktada Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya büyük gayretiyle herkesin takdirini kazanmış olması ve yoğun çalışmalarından dolayı 'üstün hizmet madalyası' verilmesini valimizden dilekçe ile talep ettim. Onlar da bu dilekçeyi önemli gördüler ve işleme aldılar. Süreci hep birlikte göreceğiz. Unutmayalım ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' demişti. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız bu sözün ne kadar doğru olduğunu bize bir kez daha ispatlamış oldular" dedi.

İzmirli iş kadınından Fahrettin Koca için ’üstün hizmet madalyası’ talebi

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, İzmir Valiliği, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Haber

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