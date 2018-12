İzmirli Kadınlar Isparta'da Köy Okulunun Ana Sınıfını Yeniledi

04 Aralık 2018 Salı 19:25



İzmirli 8 kadın, Isparta 'nın Sütçüler ilçesine bağlı bir köydeki okulun ana sınıfını yeniledi.Yaklaşık 10 yıl önce İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Mine Kapı öncülüğündeki 8 ev hanımı, "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" grubunu kurdu. Grup, Türkiye 'nin birçok il ve ilçesindeki okullara imkanlarıyla destek verdi.Isparta'nın Sütçüler ilçesinden gelen yardım talebine de duyarsız kalmayan grup üyesi 8 kadın, Kesme köyündeki okulun ana sınıfını yenilemek için çalışma yaptı. Öncelikle ana sınıfını temizleyen ve boya işlerini yapan kadınlar, daha sonra tüm ihtiyaçlarını karşılayarak kulanıma hazır hale getirdi.Kadınların "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız Minik Eller Ana Sınıfı" adını verdiği sınıfın açılışına Sütçüler Milli Eğitim Müdürü Mustafa Danışman da katıldı.Mine Kapı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının, Türkiye'nin her yerinde gönül köprüsü kurmak olduğunu söyledi.Bu kapsamda birçok ilde ve ilçede farklı yardımlarda bulunduklarını dile getiren Kapı, yaptıkları işten büyük keyif aldıklarını kaydetti.Kesme köyündeki ana sınıfındaki çalışmaların her aşamasında kendilerinin bulunduğunu aktaran Kapı, "Yaptığımız işlerle mutlu oluyoruz. Amacımız Türkiye'nin her yerinde sevgi ve barışla gönül köprüsü kurmak." dedi.