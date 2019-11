İzmirli kadınlar, kadına şiddet için buluştu

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir araya gelen İzmirli kadınlar, Konak Meydanından kadına şiddete karşı bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Barosu da, şiddet mağduru kadınlara yönelik psikolojik ve sosyal destek sağlamak amacıyla protokol imzaladı.Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği programla onlarca kadını Konak Meydanı'nda buluşturdu. Kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Konak'a gelen kadınlar, meydana ayakkabılar bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin önünde gerçekleştirilen etkinliğe; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, kadın dernekleri ve vatandaşlar katıldı.Öldürülen kadınları simgeleyen ayakkabıların olduğu alana çiçek bırakıldı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Barosu arasında "Şiddet Mağduru Kadınlara Yönelik Güçlendirme ve Farkındalık Çalışmaları" başlıklı bir iş birliği protokolü imzalandı.Ortak hizmet protokolü kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evinden hizmet alan kadınlar, ihtiyaç duyduklarında İzmir Barosundan ücretsiz hukuki destek alabilecek.Etkinlikte yaptığı konuşmada kadına şiddete dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sadece ekim ayında erkek şiddeti 23 kadını ve iki çocuğu öldürdü. 2019'un ilk on ayında 284 kadın öldürüldü, 502 kadına da şiddet uygulandı. Bu korkunç tablo, en temelde siyaset kurumunun, devleti yönetenlerin sorumluluğu ve kadını toplumsal cinsiyet rollerinde belli bir kalıba sokmaya çalışan cinsiyetçi kirli bir zihniyetin sonucudur" dedi.Başkan Tunç Soyer, kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadının yaşamın her alanında daha görünür olması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında İzmir Büyükşehir Belediyesinin etkin çalışmalarından bazılarını ise şöyle sıraladı:"Masal Evleri ile hem çocukların sosyal gelişimi için uygun koşulları sağlıyor hem de annelere mesleki eğitim ve beceriler kazandırarak kadın istihdamını güçlendiriyoruz. Kadın örgütleriyle iş birliği yapılması konusunda meclisimizde karar alıp bu alanda birçok protokole imza attık. Bu kapsamda, şiddete maruz kalan kadınların Acil Yardım Hattını aramaları konusundaki iletişim kampanyalarına ve inşaat mühendisliği alanında kadınları güçlendirmek üzere yapılan Beyaz Baretli Kadınlar projesine katkı sağlıyoruz. Büyükşehir otobüslerimizin koltuğundaki kadın şoförlerimizle sadece erkeklere aitmiş gibi görünen mesleklerde toplumsal algıyı yıkıyor, bir devrim yapıyoruz. Üretici pazarlarımızla kadınların kıymetli emekleriyle ürettiği ürünleri İzmirlilerle buluşturuyor, kadınların her yerdeki varlığını pekiştirip ekonomik özgürlüklerine destek sunuyoruz. Biri inşa halinde olmak üzere 2 kadın sığınma evimiz bulunuyor. Kadına destek evleri projemiz var. Pek çok ilçemizde kadın dayanışma merkezlerimiz bulunuyor. Erkekler başta olmak üzere bu konuda pek çok eğitim planladık. Kurumsal eğitim için de meclisimizden karar aldık. Kamu spotları ile toplumsal alanlarda konuyu sürekli gündemde tutmaya devam ediyoruz." - İZMİR