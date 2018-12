05 Aralık 2018 Çarşamba 15:57



İzmirli kadınlar seçme ve seçilme hakkını davul çalarak kutladı- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan : "Bütün savaşlardan Türk kadının gücüyle çıkıldı"İZMİR - 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 84. yıldönümünü İzmirli kadınlar, davul çalarak ritim gösterileriyle kutladı. Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 84. yılı İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı 'ndaki tören ve "150 kadın, 150 davul" ritim gösterisinin ardından katılımcılar Kültürpark 'a yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu , sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve kadınlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Atatürk'ün kurtuluşun hemen ardından tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurmak için çok önemli devrimleri hayata geçirdiğini söyledi. Bu önemli devrimler arasında Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmiş olmasının önemine değinen Dr. Sırrı Aydoğan, "O büyük devrimci bunu başardı. Avrupa 'dan çok önce Türk kadını hakları konusunda hızlı yol aldı. Ama sonra maalesef kadın haklarında gerileme oldu. Şimdi öyle bir nesil yetiştirilmek isteniyor ki, kız çocukları bir şey isteyemez hale getiriliyor. Eğer bunu önleyemezsek, ileride burada toplanacak kadın bulamayız. Böyle bir nesil felakettir. Kadının iş, si yaset hayatında olmadığı ülkelerde ilerleme yok" diye konuştu."Bütün savaşlardan Türk kadının gücüyle çıkıldı"Türkiye'nin bütün ekonomik krizlerden, bütün savaşlardan Türk kadınının gücüyle başarıyla çıktığını kaydeden Aydoğan, şunları söyledi: "Atatürk bu hakları Türk kadınına boşuna vermedi. Çünkü Türk kadınını tanıyordu. Atatürk ve arkadaşlarına minnet duyuyorum. Çocuk evlilikler, töre cinayetleri bitmeden ölürsem, gözüm açık gidecek. Ama sizlere güveniyorum. Çalışarak, birbirimize sarılarak ülkeyi kadınlarla birlikte ayağa kaldıracağız. Sizlere, kadınlarımıza güveniyorum. Işıklı günleri sizlerin sayesinde göreceğiz".Törende konuşan Mansuroğlu Mahallesi Muhtarı Yasemen Yavuz Cezzar ise 84 yıl önce Atatürk önderliğinde kazandığı haklar sayesinde 25 yıldır muhtarlık yaptığını belirterek, "Ben 84 yıldır demokrasinin sesiyim. Zorlu mücadelelerle kazandığımız bu önemli hakkın değerini, sandığın gücünü hatırlamamız gerekir" dedi. Türk kadının yolunun Atatürk'ün aydınlattığı yol olması gerektiğini söyleyen Cezzar, konuşmasını şöyle tamamladı: "Burada karanlık yok. Senin yolun bilim, kültür, sanatla döşendi. Burada korkuya yer yok. Attığın hiç bir adımda, aldığın kararda yalnız değilsin. Arkandaki desteğin gücünü fark et; değerini bil. Her davranışında kadın arkadaşlarını temsil ettiğini unutma. Sen omuz omuza mücadele ne demek iyi bilirsin. Bu mücadeleye hayatın her alanında 4 koldan sarıl. Çocuklarını bu bilinçle yetişir. Günü geldiğinde meşaleyi bizim yetiştirdiğimiz çocuklarımız yakacak".