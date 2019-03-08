İzmirli Kadınlara, Tramvayda Kocaoğlu Sürprizi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, '8 Mart
Dünya Kadınlar Günü
'nde bindiği tramvayda, kadın yolculara çiçek verdi.
Bu sabah işine ya da okuluna gitmek üzere yola çıkan İzmirli kadınlar, güne sürprizle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 'Dünya Kadınlar Günü
'nde bindiği tramvayda, kadın yolcuları çiçeklerle karşıladı. Başkan Kocaoğlu, Fahrettin Altay
ile Konak
arasında, kadınlarla yolculuk etti. Yol boyu sohbet eden Kocaoğlu, kadınlara çiçek verirken, erkek yolculara da "Kadınlara iyi davranın, nezaketli olun" dedi. Başkan Kocaoğlu'nun elinden çiçek alan İzmirli kadınlar, güne keyifli ve moralli başladıklarını söyledi.
- İzmir
Dünya Kadınlar Günü, Aziz Kocaoğlu, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA