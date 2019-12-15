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İzmirli kadınlardan danslı protesto

ŞİLİ'de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protesto İzmir'de de gerçekleştirildi.

15.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:40İzmirli kadınlardan danslı protesto

ŞİLİ'de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protesto 'de de gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kadın, şiddete dikkat çekmek için hep birlikte dans etti.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Şilili feminist kolektif Las Tesis'in başlattığı danslı eylem, İzmir'de de yapıldı. Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen dans eylemine yaklaşık 500 kadın, katıldı. Kadınlar, gözlerinde siyah tüller ve yüzlerine çizdikleri kırmızı şeritlerle, Türkçe ve İtalyanca sözleri söyleyip, koreografiyi gerçekleştirdi. Danslı eylem, ilgiyle izlendi.

Ayrıca, ülkenin farklı illerinde gerçekleştirilen gösterilerde polis tarafından devlet ve devlet kurumlarına dair kötü sözlerin kullanılmaması hakkında uyarı yapıldı.

Büyük bir kalabalıkla gösterinin gerçekleştirildiğini söyleyen kadın meclisi üyesi Hilal Susuz, "Tüm dünyada mücadele eden kadınlara İzmir'den selam gönderdik. Kadınlar her şeye rağmen en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele ediyor. Yoğun bir katılım bekliyorduk ama bu kadarını biz de tahmin etmemiştik" dedi.



İzmir, Şili, Güncel

Kaynak: DHA

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