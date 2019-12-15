Haberler » Güncel » İzmirli kadınlardan danslı protesto - Haber

İzmirli kadınlardan danslı protesto

İzmirli kadınlardan danslı protestoŞili'de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protesto İzmir'de de gerçekleştirildi.

15.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:19
İzmirli kadınlardan danslı protesto
'de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protesto İzmir'de de gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kadın, şiddete dikkat çekmek için hep birlikte dans etti.
Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Şilili feminist kolektif Las Tesis'in başlattığı danslı eylem, İzmir'de de yapıldı. Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen dans eylemine yaklaşık 500 kadın, katıldı. Kadınlar, gözlerinde siyah tüller ve yüzlerine çizdikleri kırmızı şeritlerle, Türkçe ve İtalyanca sözleri söyleyip, koreografiyi gerçekleştirdi. Danslı eylem, ilgiyle izlendi.
Ayrıca, ülkenin farklı illerinde gerçekleştirilen gösterilerde polis tarafından devlet ve devlet kurumlarına dair kötü sözlerin kullanılmaması hakkında uyarı yapıldı.
Büyük bir kalabalıkla gösterinin gerçekleştirildiğini söyleyen kadın meclisi üyesi Hilal Susuz, "Tüm dünyada mücadele eden kadınlara İzmir'den selam gönderdik. Kadınlar her şeye rağmen en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele ediyor. Yoğun bir katılım bekliyorduk ama bu kadarını biz de tahmin etmemiştik" dedi.
İzmirli kadınlardan danslı protesto

İzmir, Şili, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:30 İzmir chp'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla yaptığı 6 katlı apartmanın dairelerini sattığı iddiası - Haber
18:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin okul açılışı davetine görüntülü mesajla yanıt verdi - Haber
18:24 İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı - Haber
18:24 Mersin 'bereket' tek seferde, 16 yavru dünyaya getirdi - Haber
18:17 Kahta 02 Spor: 2- Siverek Belediye Spor: 1 - Haber
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Haber
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Haber
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı - Haber
16:59 Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir - Haber
16:15 Terör örgütü PKK'nın yeni oyunu: "Kürt Kızılayı" adlı sahte oluşumla örgüte finans sağlıyorlar - Haber
15.12.2019 18:37:20