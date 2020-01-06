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İzmirli kadınlardan 'evlilik affı' iddiasına tepki

İZMİR Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarcısına evlilik affına yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına, düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

06.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:20 İzmirli kadınlardan 'evlilik affı' iddiasına tepki

İZMİR Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarcısına evlilik affına yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına, düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan 50 kadın, çocuk istismarı zanlılarına af tasarısı hazırlandığı iddialarına tepki amacıyla basın açıklaması yaptı. Ellerinde pankart ve döviz taşıyan kadınlar adına, basın açıklamasını Nuray Öztürk okudu. Çocuk istismarı zanlılarına af tasarısı hazırlandığı iddiasına tepki gösterdiklerini belirten Öztürk, "Getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. Kadınlar olarak yine sokaktayız ve tekrar söylüyoruz; çocuk istismarının affı olmaz. Daha önce izin vermedik, yine izin vermeyiz" dedi. Basın açıklamasının ardından kadınlar, olaysız dağıldı.



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Kaynak: DHA

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