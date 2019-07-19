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İzmirli Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Rüstem Canbay (66) toprağa verildi.

19.07.2019 09:59 İzmirli Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'in Bergama ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Rüstem Canbay (66) toprağa verildi.
Dün yaşamını yitiren Canbay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Kurşunlu Camisine getirildi. Canbay'ın naaşı, askeri tören ve cenaze namazının ardından Bergama İlçe Mezarlığına defnedildi.
Bergama Garnizon Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Murat Demirkazan, töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.

Törene, Canbay'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu ile vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Canbay'ın 53 yıldır saat tamirciliği yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Bergama, Kıbrıs, İzmir, Güncel

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