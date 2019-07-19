İzmirli Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir
'in Bergama
ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs
gazisi Rüstem Canbay (66) toprağa verildi.
Dün yaşamını yitiren Canbay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Kurşunlu Camisine getirildi. Canbay'ın naaşı, askeri tören ve cenaze namazının ardından Bergama İlçe Mezarlığına defnedildi.
Bergama Garnizon Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Murat Demirkazan, töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.
Törene, Canbay'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu ile vatandaşlar katıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Canbay'ın 53 yıldır saat tamirciliği yaptığı öğrenildi.