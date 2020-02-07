İzmirli koyunlar Elazığ yolunda

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin işbirliği ile başlatılan kampanyada İzmir'de bulunan 1 milyon küçükbaş hayvan arasından özellikle Bergama, Torbalı, Ödemiş, Seferihisar, Kiraz, Tire, Dikili, Aliağa, Kınık, Beydağ, Selçuk, Bayındır ilçelerinden gönüllülük esasıyla temin edilen 81 koyun Elazığ 'daki üreticilerimize teslim edilmek üzere yola çıktı.

Kemalpaşa ilçesinde toplanan 81 koyun İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Tayyar Gülpınar, Kemalpaşa İlçesi Müftüsü Necati Topaloğlu, Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ve Kemalpaşa İlçe Müdürü Ali Bal'ın da katıldığı törenle dualar okunarak kamyona yüklendi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen İzmirli yetiştiricilere teşekkür ederek "Elazığ ve Malatya bölgesinde bir deprem afeti yaşandı. Rabbim tabi ki memleketimizi, milletimizi her türlü beladan, musibetten afetlerden korusun. Ancak böyle afetler olduğu zaman da biz ülkece omuz vermek, destek olmak, birbirimizin acısını hafifletmek anlamında kendi imkanlarımızla veya ihtiyaçlar doğrultusunda farklı farklı yardım kampanyaları düzenliyoruz. Afete maruz kalan bölgelerde hem hükumet olarak, hem devlet olarak en üst seviyede, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve halkımız bir araya gelmesini biliyoruz. Biz de deprem bölgesinde, hayvanlarınıkaybeden ve ağılları göçen üreticilerimize, İzmir'deki kardeşleri olarak acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek adına, bu kötü ve üzüntülü günlerinde yanlarında olabilmek adına böyle bir kampanya düzenledik. Böyle bir afet olduğunda biz bir araya gelmesini, kardeşimize el vermesini, omuz vermesini bilen bir toplumuz. Umarım onların acısını bir nebze olsun hafifletmiş oluruz. Elazığ ve Malatya bölgesindeki depremzede kardeşlerimize bu koyunlarla birlikte kucaklar dolusu sevgiler gönderiyoruz" dedi.

HAYVANLARIN TAMAMI GÖNÜLLÜLÜK ESASI İLE BİRARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığının yaşanan felaketten sonra bölgedeki üreticilerin telef olan hayvanlarının yerine yenilerini verdiğini belirten Özen "Zararlarının tamamını karşıladı. Normalde mağdur bir üreticimiz yok. İlk günden itibaren hükümetimiz bütün organları ile birlikte o bölgelerde telef olan hayvanları yemleri ile birlikte karşıladı. Biz sadece o kardeşlerimizin acısına ortak olmak adına bu kampanyayı başlattık" dedi.

İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Tayyar Gülpınar ise; "10 bin 200 üyemizin tamamının gönlü orada. Sadece onların acısını duyduğumuzu, kardeş olduğumuzu, ülkede birlikte yaşadığımızı bilmeleri için böyle bir kampanya başlattık" dedi.