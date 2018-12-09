İzmirli Minik Dansçılar Paris'ten Dereceyle Döndü

MERİÇ ÜRER - Paris
'te katıldıkları yarışmadan dereceyle dönen İzmirli minik dansçılar, Türkiye
'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyor. Tan Sağtürk
Akademi'de dans eğitimi alan öğrenciler, Paris'te geçen ay düzenlenen yarışmada Roxity (Street Jazz) kategorisinde 2 farklı yaş grubunda birinci ve ikincilik elde etti.
Dans eğitmeni Sibel Araç
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya 3-4 aylık bir süreçte hazırlandıklarını söyledi.
Yaz döneminden başlayarak yarışma tarihine kadar haftada 1 gün 4 saat boyunca çalıştıklarını anlatan Araç, rakiplerin iddialı olması nedeniyle işi çok sıkı tuttuklarını ifade etti.
Son dönemin popüler parçalarından dinamik ve enerjik bir koreografi hazırladıklarını belirten Araç, senior ve junior olmak üzere 2 grupla yarışmada yer aldıklarını kaydetti.
19 öğrencinin yer aldığı senior grubun 1., 9 öğrencinin yer aldığı junior grubunun da 2. olduğunu ifade eden Araç, şöyle devam etti:
"Öğrencilerim çok istekli ve heyecanlıydı. Aslıda bir hedef koyarak gitmedik. İyi bir deneyim yaşayacaklarını biliyordum. Sonuçta birincilik ve ikincilik elde ettik. Ben çok şaşırdım. Gerçekten çok iyi gruplar vardı. Çok sevindik. Velilerimiz de bizimleydi. Ülkemiz ve okulumuz adına gurur yaşadık. Almanya
, Belçika
, İngiltere
, Rusya
ve dünyanın her tarafından gelen çok ülke vardı. Onların arasından Türkiye'nin ismini duymak, derece almak bize onur verdi."
Dansçılardan 10 yaşındaki Bade Turan da yarışmanın kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.
Dereceye girerek emeklerinin karşılığını aldıklarını dile getiren Turan, "Kazandığımız açıklanınca hepimiz sevinçten ağladık. Türkiye'ye böyle bir gurur yaşattığımız için memnunuz." diye konuştu.
Yarışmada 1. olan grupta yarışan 11 yaşındaki Ceren Gevgili ise yarışmaya çok sıkı çalıştıklarını vurguladı.
Türkiye'ye çok mutlu döndüklerini anlatan Gevgili, "Küçük yaşta aldığımız kupa bizi gelecek adına umutlandırdı. İnşallah büyüyünce çok daha iyi olacak. Hem çok mutlu olduk hem şaşırdık." dedi.
Araç,Türkiye,Paris
09 Aralık 2018 Pazar 13:12