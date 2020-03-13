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İzmirli Miniklerden TBMM Başkanı Şentop'a Sürpriz ve Anlamlı Ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 99. yıldönümünde İzmir Gaziemir Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerini kabul etti.

13.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:58
İzmirli Miniklerden TBMM Başkanı Şentop'a Sürpriz ve Anlamlı Ziyaret

Şeyma Kılınç Anaokulu 6 Yaş öğrencileri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaretlerinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

İzmirli minik öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 99. Yıldönümü nedeniyle önce Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de andı. Duygusal anlar yaşayan minik öğrenciler Anıtkabir'in ardından TBMM'de Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

6 yaş öğrencilerinden 11 anasınıfı öğrencisi İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okurken Meclis Başkanı Şentop, minik öğrencileri kutladı. Şentop, koronavirüsle ilgili öğrencilere bilgi verirken öğrencilerde dezenfektan kullanarak ellerini temizledi.

Bu anlamlı ve sürpriz ziyaret sonunda Meclis Başkanı Şentop, Okul Müdürü Şeyma Kılınç'a, 6 yaş öğretmeniZeynep Turgut'ave minik öğrencilere hediyeler verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümünde ziyaretime gelen öğrenciler ile gurur duydum. İzmir'den gelen anasınıfı öğrencilerimiz İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezberden okudu. Bu anlamlı ziyaret ve sürpriz nedeniyle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum" şeklinde duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunları. 6 yaşında İstiklal Marşı'mızı ezberleyen bu yavrular bizim umudumuz, geleceğimizin teminatı. Rabbim sizleri, ülkemizi korusun yolunuz bahtınız hep açık olsun çocuklar" yazarak düşüncelerini dile getirdi. Ayrıca İzmirli öğrencilerin Meclis Başkanı Şentop'aİstiklal Marşı'mızı ezbere okudukları görüntüleri paylaştı.

Okulun Kurucu Müdürü Şeyma Kılınç ise sosyal medya hesabından bu anlamlı etkinlikle ilgili olarak, "Saygıdeğer Meclis Başkanım; Çocuklarımızı ve bizi makamınızda ağırladığınız ve bizlere unutulmayacak bir gün yaşattığınız için sonsuz şükranlarımızı sunuyor, milli marşımızın kahramanı Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mustafa Şentop, İzmir, Güncel

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