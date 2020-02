İzmirli mobilyacılar fuara hazır

İzmirli mobilyacıları MODEKO heyecanı sardı. 4-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 31. MODEKO fuarına hazır olduklarını kaydeden İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, 'Odamızın bağrından çıkan MODEKO, yıllardan bu yana sürdürdüğü istikrarlı ve başarılı çizgiyi bozmadan bir marka haline geldi.

ZENGİN KATILIMCI, RENKLİ İÇERİK

31. MODEKO'da 300 katılımcı firmanın ürünlerini ve hizmetlerini sergileyeceğini belirten Özkoparan, 'Fuarımıza firmaların dışında vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Kimse fuarımızı gezmeden ev, ofis, mutfak veya bahçe mobilyası almasın. Ürün yelpazemizde bulunan klasik, modern ve modüler mobilyalar, sandalye, kanepe, koltuk, bebek-genç odaları, ev dekorasyonu ve aydınlatma ekipmanlarında iddialıyız. Ayrıca fuarımızda Amerika'dan, Avrupa'dan, Kuzey Afrika ve Asya'dan45 ülkeninprofesyonel alıcı heyetlerini misafir etmeyi planlıyoruz.' dedi.

İHTİSAS FUARLARI

İnternet ve online alışverişlere rağmen ihtisas fuarlarının önemlerini kaybetmediğine de dikkat çeken Hasan Özkoparan sözlerini şöyle sürdürdü: 'MODEKO artık kurumsallaşmış bir ihtisas fuarımızdır. Yıllar boyu sektörümüzün gelişmesine, üyelerimizin kalkınmasına önemli katkılar koymuştur. İnsanlar çağ ne kadar yenilik getirse de alacağı ürünü görmek, sorgulamak için ihtisas fuarlarından vazgeçemiyor. İhtisas fuarlarında insan ilişkileri de ön plana çıkıyor. Hiçbir ekipman ve teknoloji, güler yüzlü bir insanın sıcaklığını profesyonel alıcıya ya da tüketiciye veremiyor. Bu nedenle MODEKO gibi başarılı fuarlar her zaman olacaktır, ihtisas fuarlarına her dönem ihtiyaç duyulacaktır. Oda yöneticileri olarak bizler de kurumsallaşmış ve marka olmuş fuarımızı her yıl biraz daha geliştirmek, sektöre verdiği katkıları biraz daha artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. MODEKO, İzmir'in bir mozaiği, gurur kaynaklarından biridir.'