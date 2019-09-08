İzmirli modacı jeyan gedik, doğal malzemelerle gelinlik tasarlıyor

İZMİRLİ modacı Jeyan Gedik, 'Natura' ismini verdiği koleksiyonunda tamamen doğal malzemeler kullanarak birbirinden şık gelinlikler üretiyor. Gelinlik modellerinde pamuk, bambu ve deniz kabuğu gibi malzemeler kullanan Gedik, kadınların en önemli günlerinde hafif, sağlıklı ve rahat gelinlikler giymeyi hak ettiğini söyledi.

İzmirli gelinlik tasarımcısı Jeyan Gedik, Alsancak'taki işyerinde kendi tasarımı olan koleksiyonlarını üretiyor. 'Natura' isimli koleksiyonuyla fark yaratan Gedik, gelinliklerin tüm detaylarında doğal malzemeler kullanarak gelinler için hafif, sağlıklı ve rahat gelinlikler tasarladı. Birbirinden yaratıcı ve şık gelinliklerin bulunduğu koleksiyondaki gelinliklerin kumaş, tarlatan ve astarları tamamen pamuk ve bambudan yapılarak, detaylarda deniz kabukları, deniz yıldızları, istiridyeler, inciler ve kuru bitkiler kullanıldı. Viskon, tensel, liyosel gibi sürdürülebilir kumaşlar kullanan Gedik, gelinliğin hava almasını sağlayarak gelinlere konfor sunuyor. İpliğine kadar doğadan alınan malzemelerle yapılan gelinlikler, kadınların en önemli günlerinde hem şık görünmelerini, hem de kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Yaklaşık 3 yıl önce oluşturmaya başladığı koleksiyonundaki gelinliklerin yanında doğal malzemelerle abiyeler de tasarlayan Gedik, Türkiye'de satış yapmanın dışında tasarımlarını Paris'te bir moda evine de gönderiyor.

EKOLOJİK TASARIMLARLA GELİNLER RAHAT EDİYOR

Ekolojik modanın son yıllarda dünyada trend haline geldiğini belirten Gedik, Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin doğal olmasına dikkat ediyoruz. Dünyada bu ön planda ve tekstil de bu yöne gidiyor. Ben de bunlardan yola çıkarak bir kadının en önemli gününde gelinliği neden doğal olmasın diye düşündüm. Minimal tasarımlar yaptım. İçinde kuru bitkilerin olduğu başlıklı duvaklar ürettim. Koleksiyonumda kabarık, abartılı gelinlikler yok. Boncuk yerine gerçek inci kullanıyorum. İnsanlara çok farklı geliyor. İçeriğini anlattığımda ve gelip burada gördüklerinde şaşırıyorlar. Müşterilerimiz gelinlikleri denediğinde ne kadar hafif ve rahat olduğunu anlıyorlar. Tasarım olarak da çok değişik tasarımlar. Avrupa'da birkaç yere gönderiyoruz gelinliklerimizi, umarım daha da genişleyeceğiz. Çok büyük firmalar artık tamamen doğal, geri dönüşüm malzemelerinden üretim yapacaklarını ilan etmiş durumda. Türkiye'de de insanlar artık dikkat ediyor, bilinçleniyor. Rahat etmek istiyorlar. Günlük hayatta yeterince stres, koşturmaca oluyor. Bir de insanlar üzerlerinde bizi terleten giysilerle dolaşmak, çalışmak istemiyor insanlar diye konuştu.

Kaynak: DHA