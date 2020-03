İzmirli motosikletli kuryeler şehitler için konvoy düzenledi

İzmirli motosiklet dernekleri ve motosikletli kuryeler, İdlib 'de gerçekleşen hain saldırı sonucu şehit olan 36 asker için motosikletleriyle konvoy yaparak eylem gerçekleştirdiler.İzmir'de bir araya gelen motosikletli kuryeler ve motosiklet dernekleri, İdlib'teki hain saldırı sonucu şehit düşen askerler için konvoy yaparak İzmir'i turladılar. Motosikletli kuryeler dernekleri Üçyol'dan başladıkları konvoyun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda buluşarak burada bir basın açıklaması gerçekleştirdiler."Allah yüce ordumuzu muzaffer eylesin"Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan motosikletli kuryeler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın açıklaması düzenledi. Grup adına açıklama yapan İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, "36 gencecik beden. Anaların vurmaya kıyamadığı, el bebek büyüttükleri aslan parçaları. Bugün onlar için burada toplanmış bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 subayımız şehit oldu diye hiç düşünmeden 'Menemen'i yakın' diyor. Gel Paşam, Samsun'dan çık, yine gel. Çaresiziz. Gel sarı saçlım, mavi gözlüm. Bir daha gel. Dün nasıl Çanakkale yoklukla kazanılmışsa bugün Türkiye yine her şeyin üstesinden gelir. Giden canların hesabını istiyoruz. Bir vatan evladının tırnağını değişmeyiz bu hainlere. Şehit ailelerine Rabbim sabırlar versin. Allah mekanlarını cennet eylesin. İdlib'deki kardeşlerimizin de Allah yardımcıları olsun. Onlara iman gücü versin. Bizler İzmirli motosikletli kuryeler olarak savaşta olan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensubumuzun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Allah yüce ordumuzu muzaffer eylesin" dedi."Devletimizin ve milletimiz uğruna can vermeye hazırız"Açıklama yapan bir başka isim Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı ise, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak üzere görev yapan kahraman askerlerimiz, rejim unsurları tarafından alçakça bir saldırıda şehit olmuştur. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize şifa diliyoruz. Biz motosikletli kuryeler olarak görev verilmesi halinde devletimizin ve milletimiz uğruna can vermeye hazırız" sözlerine yer verdi."Biz üzerimize düşen göreve hazırız"Buca Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Erdumlupınar da yaptığı açıklamada, "İdlib'deki askerlerimizin hain bir saldırıya maruz kalarak şehit olmaları, bizi can evimizden vurmuştur. Biz motorlu kuryeler olarak ruhları şad olsun diyoruz. Bizim de vatan evlatları olarak yüreğimize ateşler düştü. Mustafa Kemal Atatürk'ün de gençliğe hitabesinde dediği gibi içeriden ve dışarıdan bedbahtlar olacaktır. Bizim kurye ailesi olarak devletimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Biz üzerimize düşen göreve hazırız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu. - İZMİR