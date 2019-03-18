İzmirli Öğrenciler Çanakkale'deki Şehitlikleri Ziyaret Etti

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İzmirli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye gitti.Özel Bornova Birikim İlkokulu Müdürü İsmail Acar, yaptığı açıklamada yurt topraklarının korunması ve Türk bayrağının dalgalanması için birlik, beraberlik, bütünlük içinde verilen mücadeleyi yerinde anlamak, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak, güzel vatanı emanet eden atalara olan borcu bir kez daha hatırlamak öğrenci ve velileriyle Çanakkale'ye gittiklerini ifade etti.Çanakkale'nin Seyyit Onbaşı'nın, Ezineli Yahya Çavuş'un ve isimsiz binlerce kahramanın diyarı olduğunu kaydeden Acar, bir milletin tekrardan diriliş destanını bu kentte yazdığını aktardı.Acar, şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.