İzmirli öğrenciler Danimarka'daki Dünya Robot Olimpiyatları'ndan beşincilikle döndü

Danimarka
'da düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatları'na katılan Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmir'e beşincilikle döndü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-4 Ağustos'ta 32 ülke ve 158 takımın katılımıyla düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatları'na (WRO) Türkiye'den tek devlet okulu olarak Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi katıldı.
Fizik öğretmeni Gürcan Baba önderliğindeki Nejla Berfin Gün, Ege Kabapınar ve Gönenç Yusuf Durgan'dan oluşan takım, "Trafikte Akıcılık Projesi"yle Açık Kategori Yıldızlar Klasmanı'nda dünya beşincisi oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 'RoboKod SKAL' takımını tebrik etti.
Öğrencilerin Türkiye'yi temsilen katıldıkları olimpiyatlarda dünya derecesi ile haklı gurur yaşattıklarını belirten Yahşi, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz son yıllarda yaptıkları başarılı çalışmalar ile sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da başarılarıyla göz dolduruyor. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Sorumluluklarının farkında olan bu çocuklarımızı ve çocuklarımızın yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizin ailelerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.