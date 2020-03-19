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İzmirli öğrenciler dezenfektan üretim kapasitesini artırdı

Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında günlük dezenfektan üretiminde kapasitesini artırdı.

19.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:34
İzmirli öğrenciler dezenfektan üretim kapasitesini artırdı

Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında günlük dezenfektan üretiminde kapasitesini artırdı.

Okul ve kamu kurumları için temizlik ürünleri üreten birçok meslek lisesi, son dönemde artan siparişleri yetiştirebilmek için mesai yapmaya başladı.

İzmir 'in Aliağa ilçesindeki Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri de bu kapsamda dezenfektan solüsyon hazırlıyor.

Verilen 150 tonluk siparişin 40 tonluk kısmını teslim eden okul, hazırladıkları ürünleri gün içerisinde teslim ediyor.

Günlük 8 ton üretim yapılan okulda başta el ve yüzey dezenfektanları olmak üzere sıvı sabun, yağ çözücü, yumuşatıcı gibi her türlü sıvı temizlik ürünleri de hazırlanıyor.

Lise, gelen siparişler üzerine günlük kapasitesini 10 tona yükseltti.

Okul müdürü Bilgehan Kurtcebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda her türlü temizlik malzemesini ürettiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan solüsyonlarına yoğunlaştıklarının altını çizen Kurtcebe, "Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Çevre illerden Aydın ve Muğla'dan da sipariş almaya başladık. Şimdiye kadar 150 tonluk siparişin 40 tonluk kısmını teslim ettik. Geri kalan bölümü tamamlamak için de yoğun bir çalışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Etiketler : Anadolu Lisesi, Aliağa, İzmir, Güncel

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