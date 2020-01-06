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İzmirli öğretim görevlisinin uluslararası başarısı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr.

06.01.2020 08:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:11 İzmirli öğretim görevlisinin uluslararası başarısı

İZMİR Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Osman Demirbaş, profesyonel olarak iç mimarlık ile ilgili çalışmaların yapıldığı Uluslararası İç Mimarlar- Tasarımcılar Federasyonu'nda (IFI) görevli 16 kişilik eğitim ekibindeki tek Türk oldu. Federasyonun 2017'den beri Avrupa Elçiliği'ni yapan Demirbaş, şubattan itibaren ekiple birlikte farklı ülkeleri dolaşıp, iç mimarlık ve tasarım eğitimi verecek.

Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Osman Demirbaş, 1963 yılından beri iç mimarlık ile ilgili dünya çapında çalışmaların yapıldığı Uluslararası İç Mimarlar- Tasarımcılar Federasyonu'nda görevli 16 kişilik eğitim ekibine seçilen tek Türk oldu. Demirbaş, 2011 yılında yönetim kuruluna girdiği, New York merkezli federasyonun 2017'de Avrupa Elçiliği'ne seçilmesiyle Türkiye'yi İzmir'den temsil ediyor. Oluşturulan eğitim ekibi; değer, ilinti, sorumluluk, kültür, iş dünyası, bilgi ve kimlik başlıkları altında belirlenen manifesto kapsamında farklı ülkeleri gezerek, iç mimarlık öğrencilerine ve öğretim görevlilerine eğitim verecek. Nijerya, Avusturalya, Hong Kong, Brezilya, İtalya, Güney Afrika, Meksika, Amerika gibi ülkelerden meslek profesyonellerinin bulunduğu ekibin ilk eğitimi, şubat ayında Dubai'de başlayacak.

IFI'ın dünyanın en büyük ve tek uluslararası iç mimarlık organizasyonu olduğunu aktaran Doç. Dr. Osman Demirbaş, "Federasyonun amacı, iç mimarlık özelinde uluslararası bir bağ oluşturmak. İç Mimarlar Odası diğer belediyelerle görüşüyor. Muhtemelen İstanbul ve Ankara da imza atacak. İzmir öncü kent oldu. Böyle bir organizasyonda bulunmak, mesleki anlamda çevremi çok geliştiriyor. Meslekle ilgili tüm gelişmelere ayak uydurabiliyorum, haberdar olabiliyorum. Eğitimlerde amacımız da iç mimarlık bölümündeki müfredatı belirleyerek, uluslararası ortak bir gelişim yakalama" dedi.



İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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