İzmirli Omorfo ve Mitra, endüstrideki kötü kokulara son verecek

İzmirli Omorfo ve Mitra, endüstrideki kötü kokulara son verecekİZMİR - Pek çok alanda koku nötralizasyonu (yok etme) sağlamak amacıyla ürünler üreten Fransız Westrand, İzmir ve Ege Bölge Ana Bayisi Omorfo ve Mitra firmaları ile Türkiye pazarında önemli bir hamle yaptı. Westrand'ın Ege yapılanmasıyla birilikte, koku problemi yaşayan kurum ve firmaların çözüm ortağı olacağı belirtildi. Westrand Türkiye Satış Direktörü Arnault Gaudron, İzmir ve Ege Bölge Ana Bayisi Omorfo ve Mitra firmaları ile yapılan anlaşmalarla birlikte hedef pazarlarını büyüttüklerini kaydetti. Ege Bölgesi'nde yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Gaudron, İzmirde özellikle sanayi tesislerinde uygulamaların başlandığını ve çok olumlu sonuçlar alındığını belirtti. Arnault Gaudron, 25 yıl önce kurulan ve 25 ülkede faaliyet gösteren Westrand'ın Ege yapılanmasıyla birilikte koku problemi yaşayan kurum ve firmaların çözüm ortağı olacağının da altını çizdi.Çevreye ve insan sağlığına zararsızWestrand Türkiye Satış Direktörü Arnault Gaudron, ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına zararı olmadığını belirterek şunları söyledi: "Şirketimiz koku giderme üzerine faaliyet gösteriyor. Firma, endüstri alanında, çevre alanlarında, atık su arıtma alanlarında ve toprak rehabilitasyon alanlarında hizmet veriyor. Ürünlerimizi, değişik formlarda üretiyoruz. Ortamda hangi gazı tespit ediyorsak onu nötralize eden ürünü üretme üzerine odaklandık. Bağımsız laboratuvarlardan aldığımız kalite belgelerine de sahibiz. Uzun süren analizler ve testler sonucunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.""Amacımız sıfır koku"Barkan Kimya'nın yıllarca söz konusu şirket ile beraber çalıştığını kaydeden Gaudron, "Türkiye'de Westrand ürünlerinin yaygınlaşması her geçen yıl artıyor. Bizim amacımız sıfır koku. Barkan'ın profesyonel duruşundan faydalanarak Westrand Türkiye olarak birçok firmayla temasa geçip çalışacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.Kokuları nötralize ediyorBarkan Kimyevi Maddeler olarak Ege Bölgesinde yeni bir yapılanmanın eşiğinde olduklarını belirten firmanın Genel Müdürü Mehmet Albar, "Ege Bölgesinde yeni bir bayilik ve distribütörlük aşamasına geldik. Şu anda İzmir ve Ege Bölge Ana Bayisi Omorfo ve Mitra firmaları ile çalışıyoruz. Westrand, Fransa 'da 30 yıl önce koku nötralizasyon ürünleri üreten bir firma. Biz 2015'te firmanın distribütörlüğünü gerçekleştirdik. Koku nötralizasyon ürünlerini Barkan Kimya olarak satışını yapmaktan mutluyuz. Westrand, atık sulardaki, açık alanlardaki ve fabrika bacalarındaki kokuları nötralize ediyor" dedi."Kokusuz bir ortam için çalışıyoruz"Westrand'ın yeni bir yapılanma içerisine girdiğini ifade eden Albar, şöyle devam etti: "Artık Westrand Türkiye distribütörlüğü olarak değil Westrand Türkiye markası ile faaliyetlerde bulunacağız. Westrand Türkiye, kendi adıyla ticari faaliyetine devam edecek. Ürünlerin bir kısmını Westrand'la birlikte Barkan Ailesi olarak Türkiye'de üreteceğiz. Westrand ile amacımız Ege'yi ve İzmir'i kokusuz hale getirmek. Bunu Ege'deki iki distribütör ile gerçekleştireceğiz. Ege'de kokunun olduğu her kuruma ulaşmaya çalışıyoruz. En az 10 firma ile deneme çalışmaları yaptık. Koku olan her işletmeye ulaşmak istiyoruz. Bizim amacımız ne Westrand'ın ürünlerinin ne de fabrikanın kokması. Tamamen kokusuz bir ortam için çalışıyoruz."