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İzmirli Sağlıkçılar yeterli ekipman istiyor !

Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül, İzmir'deki sağlık çalışanlarının yeterli kişisel koruyucu ekipmana ulaşmada yaşanan sorunları dile getirirdi.

31.03.2020 08:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:07
İzmirli Sağlıkçılar yeterli ekipman istiyor !

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu başta olmak üzere korona virüs salgınına karşı yöneticilerin olağanüstü çalışma ve çaba ile önlemler aldığını belirten Benligül, "Tüm yetkililerin toplumu korumaya yönelik çabalarını görmekteyiz. Birçok sağlık kurumu erken dönemde pandemi ile mücadelede stratejik planlarını oluşturdu, pandemi polikliniklerini ve pandemi yoğun bakımlarına dair planlar yapıldı. Tüm sağlık çalışanlarına gerekli eğitimleri verdi, protokolleri hakkında bilgilendirdi ve kişisel koruyucu ekipmanlarını sahaya sundu. Ancak bazı kurumlarda görev yapan sağlık çalışanları ve hemşirelerden tıbbı maske ve koruyucu ekipmanların yetersiz olduğuna dair bilgiler geliyor. Kurum yöneticileri ile yapılan görüşmelerde herhangi bir malzeme eksiği yaşanmadığı belirtiliyor. Aldığımız bilgiler, alandan gelen geri bildirimler ile örtüşmediği için konunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Sağlık çalışanları olarak hastalarımızı korumak için önce kendi sağlığımızı korumamız gerekmektedir. Meslektaşlarımızın yetersiz kişisel ekipman nedeniyle kendi sağlığını koruma ve virüsü ailelerine taşıma endişesi yaşamadan; tek kaygılarının hastalarımızın sağlığına yapacakları katkılar ve sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak olacağı çalışma ortamları sağlanmalıdır" dedi.

İL PANDEMİ KURULUNDA YER ALMALIYIZ

Benligül, "Bununla birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs taşıyıcılığı olan ya da risk altındaki bireyler ve hastalar ile ilk karşılaşan ekibin içinde en ön sırada görev yapan grup, Hemşirelerdir. Bu nedenle devletimiz tarafından sürdürülen COVİD-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinin organizasyonu, işleyişi, sorunları önleme, sorunlarla baş etme, bakım, sağlım eğitimi, tedavi vb. hizmetlerde 200 bini aşan sayı ile sağlık ekibinin büyük çoğunluğunu oluşturan, sahada, klinik ve akademik alanda hizmet eden meslektaşlarımızın da "il Pandemi Kurulu"nda yer almasının elzem ve faydalı olacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.

EN AZ ZARARLA ATLATACAĞIZ

Bazı hastanelere telsiz cerrahi maske verildiğini öne süren Benligül, "Biz Türk Hemşireler Derneği olarak tüm sağlık çalışanlarının yeterli kişisel koruyucu ekipmanlarını da içeren sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını umuyoruz. Bu süreci hep beraber en az zararla atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte " diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Türk Hemşireler Derneği, Sağlık Bakanlığı, Güncel
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