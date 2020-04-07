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İzmirli Sarp karantinada şampiyon

DÜNYAYI saran koronavirüsle mücadele devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun bu süreçte evde karantinada olan çocuklar için düzenlediği online satranç şampiyonasında İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Sarp Erel birinciliği elde etti.

07.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:14
İzmirli Sarp karantinada şampiyon

DÜNYAYI saran koronavirüsle mücadele devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun bu süreçte evde karantinada olan çocuklar için düzenlediği online satranç şampiyonasında İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Sarp Erel birinciliği elde etti. "Evde kal" sloganıyla düzenlenen 15 yaş ve altı Online Yıldırım Satranç Turnuvası'nda mücadele eden Sarp Erel, 11-12 yaş kategorisinde şampiyon olmayı başardı. İzmir BŞB'de iki yıldır lisanslı satranç oynayan Sarp, 89 yarışmacının katıldığı turnuvada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7.5 puan aldı. Satranç Federasyonu'ndan online şampiyona sonrası hediye çeki ile şampiyonluk sertifikası aldığını söyleyen Sarp Erel, "Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı var. Evde kalanlar, ister karşılıklı isterse sanal ortamda satranç oynayabilir. Satranç, hem keyifli hem de evde sıkılmadan yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri. Yakın zamanda daha büyük online turnuvaların olacağını düşünüyorum. Şampiyon olduğum organizasyonda 11-12 yaşta Türkiye'nin başarılı satrançları ile yarıştım. Bilgisayar üzerinden satranç oynamak ayrı bir deneyim olurken, heyecanlı bir gün geçirip şampiyonluğa ulaştım" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, İzmir, Spor
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Haberler ›› Spor ››İzmirli Sarp karantinada şampiyon - Spor
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