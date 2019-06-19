İzmirli siyasilerden İstanbul'da seçim mesaisi

İstanbul'da 23 Haziran'da gerçekleştirilecek kritik seçim öncesi İzmir'deki siyasi isimler de hem Binali Yıldırım'a hem de Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'da çalışma yürüterek, seçim gününe kilitlendi.



Türkiye 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine kilitlenirken, hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'nın adaylarına İzmir'den de destek yağıyor.



Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Binali Yıldırım için İzmir'den destek sürüyor. AK Parti İzmir İl Teşkilatı, MHP İzmir İl Teşkilatı, İzmir Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için yoğun bir mesai harcıyor. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İstanbul'a giderek seçim gününe kadar saha çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca, AK Parti kadın kolları üyeleri de kurulan Call Centerlardan İstanbul'da ikamet eden İzmirlileri tek tek arayarak, Yıldırım için destek istiyor.



Sahaya iniyorlar



Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu'na da destek için CHP'li belediye başkanlarından bazıları İstanbul ilçelerinde mesai yaparak İmamoğlu için oy istiyor. Ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de hem STK'larla buluşarak hem de sahaya inerek seçim çalışmalarını yürütüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA