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İzmirli taksiciler yeni karardan memnun

İzmirli taksiciler yeni karardan memnunKORONAVİRÜS önlemleri kapsamında taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdirilmesinin ardından trafiğe çıkan İzmir'li taksiciler yeni karardan memnun olduklarını söyledi.

06.05.2020 01:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:21
İzmirli taksiciler yeni karardan memnun
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdirilmesinin ardından trafiğe çıkan İzmir'li taksiciler yeni karardan memnun olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, normalleşme planı dahilinde İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki kayıtlı ticari taksilerin son hanelerine göre trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlama sona erdi. 4 Mayıs 00.00 itibarıyla kısıtlamanın kaldırılmasının ardından tüm taksiler trafiğe çıkmaya başladı. Karardan memnun olduklarını belirten Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, "Ülkemizin geçirdiği bu süreçle alakalı alınan kararlara her zaman saygılıyız. Harfiyen de uyuyoruz. Dün akşam Cumhurbaşkanımız tek-çift uygulamasının sona erdiğini açıkladı. Bizim açımızdan iyi oldu. Özellikle zor durumda olan şoförlerimiz evlerine ekmek götürebilecek. Bir de şu açıdan iyi oldu, koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilere en fazla 2 müşteri alınabildiğinden dolayı müşteriler daha rahat seyahat edebilecek. Şoförlerimiz açısından da iyi olacak. Yetkililere teşekkür ederiz. Karardan memnunuz" dedi.
'KARARDAN MEMNUNUZ'
Hijyen kurallarına dikkat ederek tam zamanlı çalışmaya hazır olduklarını aktaran taksi sahibi Sezgin Özdemir, "Yeni karar bizim için iyi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu kötü günlerde mal sahibi olarak zor durumda kalıyorduk. Şoför arkadaşlarımız da aynı şekilde. Hükümetimize tekrar teşekkür ediyorum. Herkes az da olsa çalışsın. Şoförlerimiz maske takıyor. Bazı arkadaşlarımız naylonlarla önlemler aldı. Önce şoförün sağlığı sonra iş" dedi.
8 yıldır taksi şoförlüğü yapan Ahmet Yalın ise, "Karardan memnunuz. Araçlarımızın hepsi çalışıyor. Şoför arkadaşlarımız evlerine ekmek götürebiliyor. Daha iyi oldu. Şükürler olsun yoğunluk da iyi" şeklinde konuştu. İzmirli taksiciler yeni karardan memnun

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, İzmir, Güncel, Haber

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