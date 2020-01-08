İzmirli taksicilerden araçlara takılacak tabletler için 'firma' tepkisi

İZMİR'de bazı taksiciler, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması olan 'En Taksi İzmir' ve 'VIP Taksi' hizmetinin verebilmesini sağlayan tabletlerin, hazırlanan şartnameye göre, tek firma tarafından araçlara takılacağını ileri sürerek, tepki gösterdi. Türkiye'de bu işi yapan 10 firma bulunduğunu söyleyen taksiciler, bunların da önünün açılması çağrısında bulundu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması 'En Taksi İzmir' ve 'VIP Taksi' hizmete alındı. Uygulama ile müşteriler, internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek. Müşteriler, çağırdıkları taksinin sürücüsünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü de puanlayabilme imkanına sahip olacak. İzmir'de dün başlayan hizmete, bugün bazı taksicilerden tepki geldi. Araçlarının kornalarını çalarak, Konak'a gelen yaklaşık 20 taksici, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı.

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, uygulamaya karşı olmadıklarını belirterek, itiraz gerekçelerini açıkladı. Pala, "Biz uygulamaya karşı değiliz; ancak kamera sistemi için kurulan teknik komisyon, 3 sayfa olan genelgeyi 65 sayfa yapmış ve özel maddeler ekleyerek, hiçbir yasal dayanağı olmayan bu tablet sistemini tek firmaya vermiştir. Türkiye'de bu işi yapan 10 firma bulunuyor; ancak oda tarafından hazırlanan şartnamede, 'Tablet tek seferde 3 bin araca bir kerede takabilmeli' maddesi var. Bunu yapabilen de sadece bir firma bulunuyor. İzmir'de 3 bin 700 araç var. Bunlardan sadece 800'ü şu anda tablet taktı. Eğer araçlar tablet takmazsa belediye çalışma ruhsatı vermiyor" dedi.

'BÜTÜN YETKİLİ FİRMALARIN ÖNÜNÜ AÇIN'

Taksici Serkan Turaç ise İzmir'deki 3 bin 700 taksiye 2 bin TL bedelle tabletlerin takılacağını, yaklaşık 7 milyon TL'nin, esnafın cebinden çıkacağını söyledi. Turaç, "Takılacak tabletlerin aynı özelliklerini taşıyan yerli tablet, 450 TL'ye takılabiliyorken, özel maddelerle nokta atışı yapılan şirketin Çin malı tabletleri için 2 bin TL ödemeye mecbur bırakılıyoruz. Gece gündüz direksiyon taşıyan esnafın cebinden çıkacak bu paranın, kimin ve kimlerin cebini dolduracağını öğrenmek istiyoruz. Takılacak tabletlere entegre olan araç çağırma sistemi nedeniyle taksici esnafından yüzde kaç komisyon alınacak? Bu komisyon oranları neye göre tayin edecek? Tek firma olduğundan taksimetrelere yapılacak olan ayar ücreti, neye göre belirlenecek? Bu belirsizlik içinde taksici esnafı alternatifi olmadığı için belirlenen ücretlere boyun eğerek, sessiz kalacak" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkililerine seslenen Turaç, "Yapılan bu hatadan bir an önce vazgeçilerek, tek firma uygulamasından dönülmesini ve söz konusu tableti takabilecek olan bütün yetkili firmaların önünün açılmasını talep ediyoruz. Bu şehrin temsilcilerinin, taksici esnafının sesine kulak vermesini istiyoruz" dedi.

Taksiciler, açıklamanın ardından dağıldı.

BAŞKAN ANIK: KONUŞULAN ÜCRETLERE TAKILACAK TABLETLER ÇALIŞMAZ

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise hem kullanıcıların hem de taksici esnafının uygulamadan memnun olduğunu söyleyip, bazı taksicilerin eleştirilerine yanıt verdi. Anık, "'En Taksi'ye itiraz edenler, 2 bin 500 imza topladıklarını söylüyorlar. Ancak halihazırda yaklaşık 2 bin araçta sistem var. Böyle bir şey olabilir mi? Bugün savundukları firmayla 7 sene önce bu sistem için anlaşma yaptık. Ancak sistemi kuramadıkları için sözleşmemizi feshettik. Esnafın birlikteliği için sistemin tek firma tarafından yapılması gerekiyordu. Sistemin takılmadığı yaklaşık 600 taksimiz kaldı. Onları da en kısa sürede sisteme dahil edeceğiz. 'En Taksi'yi kullananlar da taksiciler de bizler de çok memnunuz. Biz taksilere tablet değil sistem takıyoruz. Konuşulan ücretlere takılacak tabletler çalışmaz. Yoldan geçenlere imza attırıyorlar. Bana noter tasdikli 500 imza topladıklarını göstersinler 'Tamam' diyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA