İzmirli Yüzücüler Çin'de Türkiye'yi Temsil Ediyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:56



12 Aralık 2018 Çarşamba 10:56

Yaşar Üniversitesi'nin milli yüzücü öğrencileri Emre Sakçı ve Berk Özkul, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden 15 sporcu arasında yer alarak dünya arenasında mücadele ediyor.Çin'in Hangzou kentinde gerçekleştirilen ve 16 Aralık'a kadar sürecek 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'ndaki organizasyonda, Türkiye kafilesinde 8 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 15 sporcu yer alıyor. Yaşar Üniversitesi öğrencileri; Emre Sakçı ve Berk Özkul, Fenerbahçe Kulübünde de antrenörlüklerini yapan Türker Oktay ile birlikte İzmir'i ay yıldızlı forma ile temsil ediyor. Yüzmede dünya rekoru kıran ilk Türk yüzücü olan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Emre Sakçı, 50 ile 100 metrelerde serbest ve kurbağalamanın yanı sıra bayrak takımımızda da yarışıyor. Erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışında, Sakçı'nın da yer aldığı erkek bayrak takımı, yüzdüğü 3.12.26 dereceleri ile büyükler Türkiye rekorunu kırdı.Bugüne kadar çeşitli yaş guruplarında birçok rekoru ve Türkiye şampiyonlukları ile uluslararası dereceleri bulunan Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi Berk Özkul da, 50 metre kelebek, 100 metre karışık ve 200 metre sırtüstü dallarında mücadele ediyor. Sakçı ile Özkul, hedeflerinin, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin yanı sıra olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi. - İZMİR